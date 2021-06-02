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عيش مدخلي تنال الدكتوراه في "فيزياء الليزر والأطياف"

بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبدالعزيز

حصلت المحاضرة بكلية العلوم قسم الفيزياء بجامعة جازان عيش يحيى أحمد طالبي مدخلي صباح الثلاثاء على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص " فيزياء الليزر والأطياف" من جامعة الملك عبدالعزيز.

وجاءت الرسالة بعنوان (ضبط الخصائص البصرية لنقاط كمية من كبريتيد الخارصين لتطبيقات ليزر الوصلة الثنائية).

يشار إلى أن "مدخلي" كانت قد حصلت على درجة الماجستير في تخصص الفيزياء العامة من جامعة إلينوي الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 م.


"مدخلي" تقدمت بالشكر لكل من هنأها بحصولها على درجة الدكتوراه سائلةً الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

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عيش مدخلي تنال الدكتوراه في "فيزياء الليزر والأطياف"
سبق

حصلت المحاضرة بكلية العلوم قسم الفيزياء بجامعة جازان عيش يحيى أحمد طالبي مدخلي صباح الثلاثاء على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص " فيزياء الليزر والأطياف" من جامعة الملك عبدالعزيز.

وجاءت الرسالة بعنوان (ضبط الخصائص البصرية لنقاط كمية من كبريتيد الخارصين لتطبيقات ليزر الوصلة الثنائية).

يشار إلى أن "مدخلي" كانت قد حصلت على درجة الماجستير في تخصص الفيزياء العامة من جامعة إلينوي الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 م.


"مدخلي" تقدمت بالشكر لكل من هنأها بحصولها على درجة الدكتوراه سائلةً الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:08 AM

عيش مدخلي تنال الدكتوراه في "فيزياء الليزر والأطياف"

بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الملك عبدالعزيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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حصلت المحاضرة بكلية العلوم قسم الفيزياء بجامعة جازان عيش يحيى أحمد طالبي مدخلي صباح الثلاثاء على الدرجة العلمية العالية "الدكتوراه" بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص " فيزياء الليزر والأطياف" من جامعة الملك عبدالعزيز.

وجاءت الرسالة بعنوان (ضبط الخصائص البصرية لنقاط كمية من كبريتيد الخارصين لتطبيقات ليزر الوصلة الثنائية).

يشار إلى أن "مدخلي" كانت قد حصلت على درجة الماجستير في تخصص الفيزياء العامة من جامعة إلينوي الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2014 م.


"مدخلي" تقدمت بالشكر لكل من هنأها بحصولها على درجة الدكتوراه سائلةً الله التوفيق والسداد في الحياة المقبلة.

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