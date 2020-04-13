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"اليوسف" يوجّه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة بديوان المظالم

لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية وتلقي جميع الاستفسارات

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بها على مدار الساعة، عبر بيئة تقنية آمنة في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك إضافة إلى التواصل الإلكتروني المتاح من خلال منصة "معين" الإلكترونية والقنوات الأخرى.

يأتي ذلك استكمالاً لتقديم الخدمات الإلكترونية القضائية عن بُعد لعموم المستفيدين، ومواصلةً لإجراءات العمل القضائي لجميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة.

واستعدت محاكم الديوان بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات على أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، فقد تم إعداد الخطط الكفيلة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية وفق الأساليب المتاحة والمقررة في الشأن القضائي من قبل مجلس القضاء الإداري من خلال منصة "معين" الإلكترونية بالاعتماد على الوسائل التقنية التي وفرها الديوان في بيئة عمله، إضافة إلى الوسائل والقنوات الاتصالية والمنصات الإعلامية التي في مجموعها تعمل على خدمة المستفيد دون توقف.

وحددت رئاسة الديوان البريد الإلكتروني المعتمد لكل محكمة بعناية ومتابعة مستمرة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم، إذ يمكن من خلال التفصيل التالي التواصل مع محاكم الديوان المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

ودعت الرئاسة محاكم ديوان المظالم إلى زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/news-787.aspx للاطلاع على البريد الإلكتروني المخصص.

يشار إلى أنه بإمكان المستفيدين الوصول إلى الخدمات القضائية الإلكترونية لمنصة "معين" عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما يمكن الاستفادة من التطبيق الخاصة بالأجهزة الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920000553، أو عبر حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوسف" يوجّه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة بديوان المظالم
سبق

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بها على مدار الساعة، عبر بيئة تقنية آمنة في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك إضافة إلى التواصل الإلكتروني المتاح من خلال منصة "معين" الإلكترونية والقنوات الأخرى.

يأتي ذلك استكمالاً لتقديم الخدمات الإلكترونية القضائية عن بُعد لعموم المستفيدين، ومواصلةً لإجراءات العمل القضائي لجميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة.

واستعدت محاكم الديوان بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات على أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، فقد تم إعداد الخطط الكفيلة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية وفق الأساليب المتاحة والمقررة في الشأن القضائي من قبل مجلس القضاء الإداري من خلال منصة "معين" الإلكترونية بالاعتماد على الوسائل التقنية التي وفرها الديوان في بيئة عمله، إضافة إلى الوسائل والقنوات الاتصالية والمنصات الإعلامية التي في مجموعها تعمل على خدمة المستفيد دون توقف.

وحددت رئاسة الديوان البريد الإلكتروني المعتمد لكل محكمة بعناية ومتابعة مستمرة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم، إذ يمكن من خلال التفصيل التالي التواصل مع محاكم الديوان المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

ودعت الرئاسة محاكم ديوان المظالم إلى زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/news-787.aspx للاطلاع على البريد الإلكتروني المخصص.

يشار إلى أنه بإمكان المستفيدين الوصول إلى الخدمات القضائية الإلكترونية لمنصة "معين" عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما يمكن الاستفادة من التطبيق الخاصة بالأجهزة الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920000553، أو عبر حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:18 PM

"اليوسف" يوجّه بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة بديوان المظالم

لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية وتلقي جميع الاستفسارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة من محاكم الديوان، لخدمة المستفيدين في معاملاتهم القضائية، وتلقي جميع الاستفسارات التي تتعلق بها على مدار الساعة، عبر بيئة تقنية آمنة في ظل الأزمة الصحية الحالية، وذلك إضافة إلى التواصل الإلكتروني المتاح من خلال منصة "معين" الإلكترونية والقنوات الأخرى.

يأتي ذلك استكمالاً لتقديم الخدمات الإلكترونية القضائية عن بُعد لعموم المستفيدين، ومواصلةً لإجراءات العمل القضائي لجميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة.

واستعدت محاكم الديوان بطواقم عمل لمواكبة الأحداث والظروف الراهنة، حيث تأتي الاستعدادات على أعلى درجة وجاهزية لخدمة المستفيدين في أي وقت، فقد تم إعداد الخطط الكفيلة لإنهاء جميع الإجراءات القضائية وفق الأساليب المتاحة والمقررة في الشأن القضائي من قبل مجلس القضاء الإداري من خلال منصة "معين" الإلكترونية بالاعتماد على الوسائل التقنية التي وفرها الديوان في بيئة عمله، إضافة إلى الوسائل والقنوات الاتصالية والمنصات الإعلامية التي في مجموعها تعمل على خدمة المستفيد دون توقف.

وحددت رئاسة الديوان البريد الإلكتروني المعتمد لكل محكمة بعناية ومتابعة مستمرة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم، إذ يمكن من خلال التفصيل التالي التواصل مع محاكم الديوان المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

ودعت الرئاسة محاكم ديوان المظالم إلى زيارة الرابط التالي: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/news-787.aspx للاطلاع على البريد الإلكتروني المخصص.

يشار إلى أنه بإمكان المستفيدين الوصول إلى الخدمات القضائية الإلكترونية لمنصة "معين" عبر الدخول للبوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما يمكن الاستفادة من التطبيق الخاصة بالأجهزة الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920000553، أو عبر حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388.

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