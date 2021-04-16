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جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية بعنوان "رفقةً ورقةً بهم"

تشمل المرضى وأسرهم في جميع مناطق المملكة خلال الشهر المبارك

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لهذا العام 1442هـ بعنوان "#رفقةً_ورقةً_بهم" بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في مطلع حملة الجمعية الإذاعية والإعلانية: "لقد مضت سنة الله في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته الدنيوية، فيبدأ ضعيفاً، ثم شاباً قوياً، وأخيراً شيخاً ضعيفاً فاقداً لذاكرته".

ومن أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين"، أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، حيث تم من خلال "رفقة" توزيع أكثر من 1096 سلة غذائية.

وقد استفاد أكثر من 121 بمنطقة الرياض ومحافظاتها من أسر المرضى من الخدمات والمعينات والإمدادات الصحية والأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية لأسر مرضى ألزهايمر والتمور والمياه خلال شهر رمضان المبارك، كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.

وتقدمت الجمعية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام كمجموعة السدحان، ومجموعة صافولا، وعبدالله الراجحي الخيرية، وأمازون السعودية، ومياه أفا، وساكو، وأسواق واحة المستهلك، وشركة المياه الوطنية، ودار التربية الاجتماعية بالأحساء، وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، ووزارة الصحة ممثلة في الرعاية المنزلية، حيث ساهم دعمهم في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.

وستكمل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة "المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها" خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وتناشد الجمعية أهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً لمساندة المرضى وذويهم وللدعم يمكنكم الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

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جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية بعنوان "رفقةً ورقةً بهم"
سبق

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لهذا العام 1442هـ بعنوان "#رفقةً_ورقةً_بهم" بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في مطلع حملة الجمعية الإذاعية والإعلانية: "لقد مضت سنة الله في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته الدنيوية، فيبدأ ضعيفاً، ثم شاباً قوياً، وأخيراً شيخاً ضعيفاً فاقداً لذاكرته".

ومن أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين"، أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، حيث تم من خلال "رفقة" توزيع أكثر من 1096 سلة غذائية.

وقد استفاد أكثر من 121 بمنطقة الرياض ومحافظاتها من أسر المرضى من الخدمات والمعينات والإمدادات الصحية والأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية لأسر مرضى ألزهايمر والتمور والمياه خلال شهر رمضان المبارك، كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.

وتقدمت الجمعية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام كمجموعة السدحان، ومجموعة صافولا، وعبدالله الراجحي الخيرية، وأمازون السعودية، ومياه أفا، وساكو، وأسواق واحة المستهلك، وشركة المياه الوطنية، ودار التربية الاجتماعية بالأحساء، وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، ووزارة الصحة ممثلة في الرعاية المنزلية، حيث ساهم دعمهم في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.

وستكمل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة "المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها" خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وتناشد الجمعية أهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً لمساندة المرضى وذويهم وللدعم يمكنكم الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:11 PM

جمعية ألزهايمر تطلق حملتها الرمضانية بعنوان "رفقةً ورقةً بهم"

تشمل المرضى وأسرهم في جميع مناطق المملكة خلال الشهر المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر حملتها الرمضانية لهذا العام 1442هـ بعنوان "#رفقةً_ورقةً_بهم" بجميع مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في مطلع حملة الجمعية الإذاعية والإعلانية: "لقد مضت سنة الله في الإنسان أن جعله يمر بمراحل متعددة في رحلته الدنيوية، فيبدأ ضعيفاً، ثم شاباً قوياً، وأخيراً شيخاً ضعيفاً فاقداً لذاكرته".

ومن أبرز مشاريع الحملة "مشروع رفقة التكاملي الاجتماعي" الذي واصل انطلاقته لعامه السابع على التوالي عبر "مسار معين"، أحد المسارات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين، حيث تم من خلال "رفقة" توزيع أكثر من 1096 سلة غذائية.

وقد استفاد أكثر من 121 بمنطقة الرياض ومحافظاتها من أسر المرضى من الخدمات والمعينات والإمدادات الصحية والأدوية، والسلال الغذائية والهدايا الرمضانية لأسر مرضى ألزهايمر والتمور والمياه خلال شهر رمضان المبارك، كما تقدم الجمعية العديد من الخدمات المختلفة على مدار أيام السنة كاملة.

وتقدمت الجمعية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان للداعمين للحملة هذا العام كمجموعة السدحان، ومجموعة صافولا، وعبدالله الراجحي الخيرية، وأمازون السعودية، ومياه أفا، وساكو، وأسواق واحة المستهلك، وشركة المياه الوطنية، ودار التربية الاجتماعية بالأحساء، وفريق النبلاء التطوعي لدعم الحملة، ووزارة الصحة ممثلة في الرعاية المنزلية، حيث ساهم دعمهم في نجاح الحملة وتنفيذها حسب الرؤية والتطلع الذي تطمح إليه الجمعية.

وستكمل الجمعية حملتها بجميع مناطق المملكة "المنطقة الوسطى، المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية ومحافظاتها" خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المبارك.

وتناشد الجمعية أهل الخير والداعمين رجالاً ونساءً لمساندة المرضى وذويهم وللدعم يمكنكم الدخول على متجر ألزهايمر الإلكتروني alz.org.sa أو التبرع بإرسال رسالة نصية برقم (1) أو (رسالة فارغة) على 5057 مع إمكانية التواصل عبر الهاتف (0114100112/0112143838) وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

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