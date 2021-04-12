النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين لمنطقتَي الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الاثنين.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين لمنطقتَي الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الاثنين.


12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:37 AM

"الأرصاد" ينبِّه الرياض والشرقية: سُحب رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,078

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَين لمنطقتَي الرياض والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا سُحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والغاط ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 ظهر الاثنين.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,237
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,329

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة