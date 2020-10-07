النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرية "واعر بيشة" يطالبون بنقل المحرقة أو إيجاد الحلول والبدائل

تقدموا بشكاوى المعنية لنقلها المحرقة من مكانها إلى مكان بديل

تتجدد معاناة أهالي قرية واعر التابعة لمحافظة بيشة مع الحرائق المتكررة والأدخنة المتصاعدة من محرقة البلدية، وسط مطالبتهم الجهات المعنية إنهاء معاناتهم بنقل المحرقة إلى مكان آخر وإنقاذهم من الأدخنة والروائح الكريهة.

وقال المواطن ظافر الشهراني من أهالي قرية واعر بمحافظة بيشة، إن الأدخنة تصل لقريتهم ويزيد من معاناتهم من هذه الحرائق، مبيناً أنهم على أثر ذلك تقدموا بشكاوى للجهات المعنية لنقل المحرقة من مكانها إلى مكان بديل حفاظاً على حياة المواطنين والأطفال، وكذلك على مرضى الربو.

وناشد الشهراني إيجاد حلول بالردم الصحي والطمر أو التدوير أو إبعاد المرمى عن المنازل ولكن لم نجد تجاوباً، مناشداً مسؤولي الجهات المعنية بمحافظة بيشة إيجاد حلول علمية وصحية لهذا المرمى من حيث الموقع، وطريقة الإتلاف.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
قرية "واعر بيشة" يطالبون بنقل المحرقة أو إيجاد الحلول والبدائل
سبق

تتجدد معاناة أهالي قرية واعر التابعة لمحافظة بيشة مع الحرائق المتكررة والأدخنة المتصاعدة من محرقة البلدية، وسط مطالبتهم الجهات المعنية إنهاء معاناتهم بنقل المحرقة إلى مكان آخر وإنقاذهم من الأدخنة والروائح الكريهة.

وقال المواطن ظافر الشهراني من أهالي قرية واعر بمحافظة بيشة، إن الأدخنة تصل لقريتهم ويزيد من معاناتهم من هذه الحرائق، مبيناً أنهم على أثر ذلك تقدموا بشكاوى للجهات المعنية لنقل المحرقة من مكانها إلى مكان بديل حفاظاً على حياة المواطنين والأطفال، وكذلك على مرضى الربو.

وناشد الشهراني إيجاد حلول بالردم الصحي والطمر أو التدوير أو إبعاد المرمى عن المنازل ولكن لم نجد تجاوباً، مناشداً مسؤولي الجهات المعنية بمحافظة بيشة إيجاد حلول علمية وصحية لهذا المرمى من حيث الموقع، وطريقة الإتلاف.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:08 AM

قرية "واعر بيشة" يطالبون بنقل المحرقة أو إيجاد الحلول والبدائل

تقدموا بشكاوى المعنية لنقلها المحرقة من مكانها إلى مكان بديل

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
212

تتجدد معاناة أهالي قرية واعر التابعة لمحافظة بيشة مع الحرائق المتكررة والأدخنة المتصاعدة من محرقة البلدية، وسط مطالبتهم الجهات المعنية إنهاء معاناتهم بنقل المحرقة إلى مكان آخر وإنقاذهم من الأدخنة والروائح الكريهة.

وقال المواطن ظافر الشهراني من أهالي قرية واعر بمحافظة بيشة، إن الأدخنة تصل لقريتهم ويزيد من معاناتهم من هذه الحرائق، مبيناً أنهم على أثر ذلك تقدموا بشكاوى للجهات المعنية لنقل المحرقة من مكانها إلى مكان بديل حفاظاً على حياة المواطنين والأطفال، وكذلك على مرضى الربو.

وناشد الشهراني إيجاد حلول بالردم الصحي والطمر أو التدوير أو إبعاد المرمى عن المنازل ولكن لم نجد تجاوباً، مناشداً مسؤولي الجهات المعنية بمحافظة بيشة إيجاد حلول علمية وصحية لهذا المرمى من حيث الموقع، وطريقة الإتلاف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,664
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,538
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,157

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة