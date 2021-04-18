"أبها" وضواحيها تشهد أمطار الخير والبركة
هطلت بعد منتصف الليل
تصوير : عبدالرحمن الزيادي :ضمن أمطار الخير والبركة التي تشهدها مناطق السعودية مع إطلالة الشهر الكريم، هطلت بعد منتصف الليل أمطار متوسطة على مدينة أبها وأحيائها.
وكانت محافظة محايل قد شهدت في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
أبها
أمطار
"أبها" وضواحيها تشهد أمطار الخير والبركة
فايع الزيادي
سبق
2021-04-18
تصوير : عبدالرحمن الزيادي :ضمن أمطار الخير والبركة التي تشهدها مناطق السعودية مع إطلالة الشهر الكريم، هطلت بعد منتصف الليل أمطار متوسطة على مدينة أبها وأحيائها.
وكانت محافظة محايل قد شهدت في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:04 AM
اخر تعديل
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:02 AM
"أبها" وضواحيها تشهد أمطار الخير والبركة
هطلت بعد منتصف الليل
تصوير : عبدالرحمن الزيادي :ضمن أمطار الخير والبركة التي تشهدها مناطق السعودية مع إطلالة الشهر الكريم، هطلت بعد منتصف الليل أمطار متوسطة على مدينة أبها وأحيائها.
وكانت محافظة محايل قد شهدت في وقت مبكر من مساء أمس الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.