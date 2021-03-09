النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:39 PM

المدينة المنورة.. القبض على مقيمَين ارتكبا سرقة 40 بطارية من مواقع أبراج الاتصالات

جرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,524

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيمَين من الجنسيتين اليمنية والمصرية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عددًا من السرقات بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (40) بطارية من (8) مواقع لأبراج الاتصالات، وجرى إيقافهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,873
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,068
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,765
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,201

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة