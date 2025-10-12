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بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد

مؤسّس "مايكروسوفت" كشف عن توقعاته حول الفيروس التاجي في حوار تلفزيوني

أكد بيل غيتس؛ مؤسّس شركة مايكروسوفت، أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي حوار مع قناة "إن بي سي"، تطرق غيتس؛ إلى الكيفية التي يمكن أن تساعد البشرية على التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضدّ الفيروس.

وقال غيتس بهذا الشأن: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع".

ووفق "روسيا اليوم"، رأى مؤسّس شركة مايكروسوفت العملاقة، أن التطعيم الشامل سيُوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي عام 2022.

بيل غيتس فيروس كورونا الجديد

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بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد
سبق

أكد بيل غيتس؛ مؤسّس شركة مايكروسوفت، أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي حوار مع قناة "إن بي سي"، تطرق غيتس؛ إلى الكيفية التي يمكن أن تساعد البشرية على التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضدّ الفيروس.

وقال غيتس بهذا الشأن: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع".

ووفق "روسيا اليوم"، رأى مؤسّس شركة مايكروسوفت العملاقة، أن التطعيم الشامل سيُوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي عام 2022.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:57 AM

بيل غيتس مجدّداً: في هذا الموعد سينتهي "كورونا".. البشرية أمامها مخرج واحد

مؤسّس "مايكروسوفت" كشف عن توقعاته حول الفيروس التاجي في حوار تلفزيوني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد بيل غيتس؛ مؤسّس شركة مايكروسوفت، أن البشرية أمامها مخرج واحد للتغلب على كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي حوار مع قناة "إن بي سي"، تطرق غيتس؛ إلى الكيفية التي يمكن أن تساعد البشرية على التغلب بشكل كامل على عواقب وباء "كوفيد-19"، مشدداً على أن الشرط الرئيس يكمن في التطعيم ضدّ الفيروس.

وقال غيتس بهذا الشأن: "الطريقة الوحيدة لعودة البشرية إلى المسار الطبيعي تتمثل في الحصول على لقاح فائق الفعالية وبأسعار في متناول الجميع".

ووفق "روسيا اليوم"، رأى مؤسّس شركة مايكروسوفت العملاقة، أن التطعيم الشامل سيُوقف انتشار عدوى الفيروس التاجي، وينهي المرض "على نطاق عالمي"، مشيراً إلى أنه يعتقد أن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي عام 2022.

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