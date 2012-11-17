عدو البشرية.. إجمالي الوفيات بكورونا أكثر من 5.1 مليون وفاة

جونز هوبكنز: الإصابات بالفيروس بلغت في العالم 254.317.843

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 254.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 254.317.843، وإجمالي الوفيات 5.114.140.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 765.762 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.308.698.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.478 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.965.684.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.852، وإجمالي إصابات 34.456.401.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ291.147، وإجمالي إصابات 3.845.733.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 253.009، وإجمالي إصابات 8.991.748.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.672، وإجمالي إصابات 2.215.373.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.685، وإجمالي إصابات 4.251.423.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.598، وإجمالي إصابات 9.686.363.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.893، وإجمالي إصابات 4.873.075.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.406، وإجمالي إصابات 6.051.642.