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فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

صحيفة بريطانية: هل هم بحاجة إلى تذاكر للسفر؟

ربما كان الأكثر دهشة في هذا الفيديو الغريب من الصين، أن ركاب القطار لم يبدوا أي رد فعل على ما حدث، فقط جلسوا

في أماكنهم ينظرون وكأن الأغنام تتحرك في مكان آخر بالعالم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تستقل الأغنام قطار الركاب في طريقها إلى السوق.

وبثت الصحيفة الفيديو الغريب، وقالت: يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي يقود فيها فلاح صيني قطيع أغنامه عبر عربة قطار مزدحمة بالركاب في الصين.

وتضيف الصحيفة، تم التقاط حادث الأغنام في قطار بطئ يخدم القرى والمراكز الصغيرة، وتخصصه الصين لمساعدة سكان

المناطق الفقيرة اقتصاديًا، من أجل التخفيف من حدة الفقر في تلك المناطق.

وكان القطار في رحلة من بلدة بوكسيون إلى بلدة بانتشيهوا في محافظة سيتشوان وسط الصين.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه من المعتاد في تلك المناطق أن يتم نقل الحيوانات بالقطار إلى الأسواق، ولهذا كان وجود الأغنام في القطار أمرًا عاديًا، كما تظهر لقطات أقطارًا مشابهًا وعلى متنه قطيع من الخنازير.

وتعلق الصحيفة قائلة: لم تكشف التقارير ما إذا كانت الأغنام بحاجة إلى تذاكر للسفر.

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فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين
سبق

ربما كان الأكثر دهشة في هذا الفيديو الغريب من الصين، أن ركاب القطار لم يبدوا أي رد فعل على ما حدث، فقط جلسوا

في أماكنهم ينظرون وكأن الأغنام تتحرك في مكان آخر بالعالم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تستقل الأغنام قطار الركاب في طريقها إلى السوق.

وبثت الصحيفة الفيديو الغريب، وقالت: يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي يقود فيها فلاح صيني قطيع أغنامه عبر عربة قطار مزدحمة بالركاب في الصين.

وتضيف الصحيفة، تم التقاط حادث الأغنام في قطار بطئ يخدم القرى والمراكز الصغيرة، وتخصصه الصين لمساعدة سكان

المناطق الفقيرة اقتصاديًا، من أجل التخفيف من حدة الفقر في تلك المناطق.

وكان القطار في رحلة من بلدة بوكسيون إلى بلدة بانتشيهوا في محافظة سيتشوان وسط الصين.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه من المعتاد في تلك المناطق أن يتم نقل الحيوانات بالقطار إلى الأسواق، ولهذا كان وجود الأغنام في القطار أمرًا عاديًا، كما تظهر لقطات أقطارًا مشابهًا وعلى متنه قطيع من الخنازير.

وتعلق الصحيفة قائلة: لم تكشف التقارير ما إذا كانت الأغنام بحاجة إلى تذاكر للسفر.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
01:39 AM

فيديو غريب.. شاهد ما حدث في قطار بالصين

صحيفة بريطانية: هل هم بحاجة إلى تذاكر للسفر؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,328

ربما كان الأكثر دهشة في هذا الفيديو الغريب من الصين، أن ركاب القطار لم يبدوا أي رد فعل على ما حدث، فقط جلسوا

في أماكنهم ينظرون وكأن الأغنام تتحرك في مكان آخر بالعالم.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تستقل الأغنام قطار الركاب في طريقها إلى السوق.

وبثت الصحيفة الفيديو الغريب، وقالت: يظهر مقطع الفيديو اللحظة التي يقود فيها فلاح صيني قطيع أغنامه عبر عربة قطار مزدحمة بالركاب في الصين.

وتضيف الصحيفة، تم التقاط حادث الأغنام في قطار بطئ يخدم القرى والمراكز الصغيرة، وتخصصه الصين لمساعدة سكان

المناطق الفقيرة اقتصاديًا، من أجل التخفيف من حدة الفقر في تلك المناطق.

وكان القطار في رحلة من بلدة بوكسيون إلى بلدة بانتشيهوا في محافظة سيتشوان وسط الصين.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه من المعتاد في تلك المناطق أن يتم نقل الحيوانات بالقطار إلى الأسواق، ولهذا كان وجود الأغنام في القطار أمرًا عاديًا، كما تظهر لقطات أقطارًا مشابهًا وعلى متنه قطيع من الخنازير.

وتعلق الصحيفة قائلة: لم تكشف التقارير ما إذا كانت الأغنام بحاجة إلى تذاكر للسفر.

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