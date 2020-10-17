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تفاصيل انطلاقة ثاني مراحل العمرة ودخول الروضة.. 780 ألفاً في رحاب الحرمين

تبدأ غداً وتستمر على مدار ١٤ يوماً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والاحترازات

ما هي إلا ساعات وتنطلق المرحلة الثانية من مراحل العمرة التي تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً لإطلاقها، باستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيّأتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونوّهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين ضرورة التقيُّد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي "الرئاسة" والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحدّدة دخولاً وخروجاً.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مصلٍ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (٧٥) %؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد أطلق خطة موسم الزيارة التي أعدّتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم (١) للرجال (للزيارة)، ساحة باب بلال رقم (٣٨) للرجال (للروضة)، ساحة باب عثمان رقم (٢٤) للنساء (للروضة).

وأشارت الوكالة إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز، واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، ويمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" اختيار وقت الزيارة والمرافقين؛ شريطة أن يكون لدى المتقدم والمرافقين حساب مستقل في تطبيق "توكلنا" للتحقق آلياً من الحالة الصحية للمتقدم.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت، الخميس، أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (٩٠٠) مصلية في اليوم الواحد، وحدّدت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- (١١٨٨٠) زائراً في اليوم الواحد.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ (٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (٣٠) % من الطاقة الاستيعابية.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" (٣) تصاريح جديدة تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية للعمرة الاستثنائية هي: تصريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصريح الصلاة في المسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل انطلاقة ثاني مراحل العمرة ودخول الروضة.. 780 ألفاً في رحاب الحرمين
سبق

ما هي إلا ساعات وتنطلق المرحلة الثانية من مراحل العمرة التي تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً لإطلاقها، باستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيّأتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونوّهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين ضرورة التقيُّد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي "الرئاسة" والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحدّدة دخولاً وخروجاً.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مصلٍ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (٧٥) %؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد أطلق خطة موسم الزيارة التي أعدّتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم (١) للرجال (للزيارة)، ساحة باب بلال رقم (٣٨) للرجال (للروضة)، ساحة باب عثمان رقم (٢٤) للنساء (للروضة).

وأشارت الوكالة إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز، واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، ويمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" اختيار وقت الزيارة والمرافقين؛ شريطة أن يكون لدى المتقدم والمرافقين حساب مستقل في تطبيق "توكلنا" للتحقق آلياً من الحالة الصحية للمتقدم.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت، الخميس، أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (٩٠٠) مصلية في اليوم الواحد، وحدّدت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- (١١٨٨٠) زائراً في اليوم الواحد.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ (٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (٣٠) % من الطاقة الاستيعابية.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" (٣) تصاريح جديدة تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية للعمرة الاستثنائية هي: تصريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصريح الصلاة في المسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
12:46 PM

تفاصيل انطلاقة ثاني مراحل العمرة ودخول الروضة.. 780 ألفاً في رحاب الحرمين

تبدأ غداً وتستمر على مدار ١٤ يوماً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ما هي إلا ساعات وتنطلق المرحلة الثانية من مراحل العمرة التي تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً لإطلاقها، باستقبال (٢٢٠) ألف معتمر و(٥٦٠) ألف مصلٍ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار (١٤) يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيّأتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

ونوّهت الرئاسة العامة على المصلين والمعتمرين ضرورة التقيُّد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منسوبي "الرئاسة" والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحدّدة دخولاً وخروجاً.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (٤٠) ألف مصلٍ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (٧٥) %؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية؛ التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما سيتم السماح بالزيارة إلى الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قد أطلق خطة موسم الزيارة التي أعدّتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

ويكون الدخول إلى المسجد النبوي من خلال نقاط الفرز التالية: ساحة باب السلام رقم (١) للرجال (للزيارة)، ساحة باب بلال رقم (٣٨) للرجال (للروضة)، ساحة باب عثمان رقم (٢٤) للنساء (للروضة).

وأشارت الوكالة إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز، واستمرار إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة، ويمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" اختيار وقت الزيارة والمرافقين؛ شريطة أن يكون لدى المتقدم والمرافقين حساب مستقل في تطبيق "توكلنا" للتحقق آلياً من الحالة الصحية للمتقدم.

وكانت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي قد أعلنت، الخميس، أن دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول (٩٠٠) مصلية في اليوم الواحد، وحدّدت الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- (١١٨٨٠) زائراً في اليوم الواحد.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ (٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية، بنسبة بلغت (٣٠) % من الطاقة الاستيعابية.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" (٣) تصاريح جديدة تزامناً مع انطلاق المرحلة الثانية للعمرة الاستثنائية هي: تصريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصريح الصلاة في المسجد النبوي، وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

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