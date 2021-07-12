النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

رئيس مركز الأرصاد أعلن عن مبادرة "المؤتمر الوطني" بالشراكة مع الجامعات السعودية

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن الأرصاد الجوية لها دور كبير ومؤثر في جميع نواحي التنمية سواءً كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، نظراً للمتغيرات المتسارعة في الطقس والمناخ التي أصبحت أمراً واقعاً لابد من التكيف والتعايش معه والتعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وبين في كلمته الافتتاحية لورشة العمل بعنوان (الفرص البحثية للتطوير والابتكار في الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية)، والتي عقدت اليوم الاثنين بمقر المركز بجدة أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على رفع مستوى التعاون مع جميع القطاعات التنموية والخدمية والبحثية لإيجاد شراكة فعالة تعزز من دور الأرصاد وتقوي فرص الاستفادة من خدمات المركز الوطني للأرصاد، وكذلك تبادل المنافع مع القطاعات الأخرى وأهمية البحث العلمي في تطوير قدرات المركز خاصة مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بعلوم الأرصاد والمناخ وفقاً لمبادرات التحول الوطني للمركز والبرامج ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 وما يحظى به قطاع الأرصاد من اهتمام بالغ من قبل قيادتنا الرشيدة. وتعتبر هذه الورشة الوطنية رافداً مهماً لنا في المركز خاصة في مجالات البحث والتطوير وتحسين القدرات العلمية والعملية، ونسعى من خلالها الى التعريف بخدمات وإمكانيات الأرصاد الجوية في المملكة وأيضا رفع مستوى الوعي بتلك الخدمات، وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي، وبناء القدرات في المجالات المشتركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي عن إطلاق مبادرة سنوية متمثلة في المؤتمر الوطني للطقس والمناخ بالتعاون مع الجامعات السعودية ليكون نواة لعمل مشترك ومثمر.

وكان ممثلون عن الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث شاركوا في ورشة عمل أقامها المركز الوطني للأرصاد بهدف التعريف بخدمات وامكانيات الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى وعي الجهات الأخرى بتلك الخدمات. وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي بين الأرصاد الجوية وقطاعات المجتمع المدني والخاص والأكاديمي. وأيضًا التعرف على حاجة قطاعات الدولة للبحث العلمي في مجال الطقس والمناخ وبحث إمكانية التعاون في بناء القدرات في المجالات المشتركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن الأرصاد الجوية لها دور كبير ومؤثر في جميع نواحي التنمية سواءً كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، نظراً للمتغيرات المتسارعة في الطقس والمناخ التي أصبحت أمراً واقعاً لابد من التكيف والتعايش معه والتعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وبين في كلمته الافتتاحية لورشة العمل بعنوان (الفرص البحثية للتطوير والابتكار في الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية)، والتي عقدت اليوم الاثنين بمقر المركز بجدة أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على رفع مستوى التعاون مع جميع القطاعات التنموية والخدمية والبحثية لإيجاد شراكة فعالة تعزز من دور الأرصاد وتقوي فرص الاستفادة من خدمات المركز الوطني للأرصاد، وكذلك تبادل المنافع مع القطاعات الأخرى وأهمية البحث العلمي في تطوير قدرات المركز خاصة مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بعلوم الأرصاد والمناخ وفقاً لمبادرات التحول الوطني للمركز والبرامج ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 وما يحظى به قطاع الأرصاد من اهتمام بالغ من قبل قيادتنا الرشيدة. وتعتبر هذه الورشة الوطنية رافداً مهماً لنا في المركز خاصة في مجالات البحث والتطوير وتحسين القدرات العلمية والعملية، ونسعى من خلالها الى التعريف بخدمات وإمكانيات الأرصاد الجوية في المملكة وأيضا رفع مستوى الوعي بتلك الخدمات، وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي، وبناء القدرات في المجالات المشتركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي عن إطلاق مبادرة سنوية متمثلة في المؤتمر الوطني للطقس والمناخ بالتعاون مع الجامعات السعودية ليكون نواة لعمل مشترك ومثمر.

وكان ممثلون عن الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث شاركوا في ورشة عمل أقامها المركز الوطني للأرصاد بهدف التعريف بخدمات وامكانيات الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى وعي الجهات الأخرى بتلك الخدمات. وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي بين الأرصاد الجوية وقطاعات المجتمع المدني والخاص والأكاديمي. وأيضًا التعرف على حاجة قطاعات الدولة للبحث العلمي في مجال الطقس والمناخ وبحث إمكانية التعاون في بناء القدرات في المجالات المشتركة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
02:17 PM

"غلام": المتغيرات المتسارعة في الطقس أصبحت أمرًا واقعًا لابد من التعايش معه

رئيس مركز الأرصاد أعلن عن مبادرة "المؤتمر الوطني" بالشراكة مع الجامعات السعودية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,290

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام أن الأرصاد الجوية لها دور كبير ومؤثر في جميع نواحي التنمية سواءً كانت تنمية اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، نظراً للمتغيرات المتسارعة في الطقس والمناخ التي أصبحت أمراً واقعاً لابد من التكيف والتعايش معه والتعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وبين في كلمته الافتتاحية لورشة العمل بعنوان (الفرص البحثية للتطوير والابتكار في الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية)، والتي عقدت اليوم الاثنين بمقر المركز بجدة أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على رفع مستوى التعاون مع جميع القطاعات التنموية والخدمية والبحثية لإيجاد شراكة فعالة تعزز من دور الأرصاد وتقوي فرص الاستفادة من خدمات المركز الوطني للأرصاد، وكذلك تبادل المنافع مع القطاعات الأخرى وأهمية البحث العلمي في تطوير قدرات المركز خاصة مع الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام بعلوم الأرصاد والمناخ وفقاً لمبادرات التحول الوطني للمركز والبرامج ذات العلاقة بالاستراتيجية الوطنية والتنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030 وما يحظى به قطاع الأرصاد من اهتمام بالغ من قبل قيادتنا الرشيدة. وتعتبر هذه الورشة الوطنية رافداً مهماً لنا في المركز خاصة في مجالات البحث والتطوير وتحسين القدرات العلمية والعملية، ونسعى من خلالها الى التعريف بخدمات وإمكانيات الأرصاد الجوية في المملكة وأيضا رفع مستوى الوعي بتلك الخدمات، وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي، وبناء القدرات في المجالات المشتركة.

وأعلن الرئيس التنفيذي عن إطلاق مبادرة سنوية متمثلة في المؤتمر الوطني للطقس والمناخ بالتعاون مع الجامعات السعودية ليكون نواة لعمل مشترك ومثمر.

وكان ممثلون عن الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث شاركوا في ورشة عمل أقامها المركز الوطني للأرصاد بهدف التعريف بخدمات وامكانيات الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية ورفع مستوى وعي الجهات الأخرى بتلك الخدمات. وبحث سبل التعاون في مجال البحث العلمي بين الأرصاد الجوية وقطاعات المجتمع المدني والخاص والأكاديمي. وأيضًا التعرف على حاجة قطاعات الدولة للبحث العلمي في مجال الطقس والمناخ وبحث إمكانية التعاون في بناء القدرات في المجالات المشتركة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,034
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة