"برايس": الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
أكد أن إدارة "بايدن" فرضت عقوبات إضافية على طهران بسبب حقوق الإنسان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب إمكانية التحقق منها.
وفي التفاصيل، أشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سابقًا إجراءات ضد إيران بفرض عقوبات على بعض انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبتها إيران، مبينًا أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حقوق الإنسان.
وقال: فرضنا أخيرًا عقوبات على شبكة من النشطاء الذين كانوا يمولون الحوثيين في اليمن، وما زلنا نواصل متابعتنا من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات على وكلاء إيران من الجماعات المسلحة في المنطقة.
ولفت برايس، النظر إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في ست جولات من مفاوضات الاتفاق النووي في محاولة للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPA) مع إيران لمنع إيران بشكل دائم ويمكن التحقق منه من الحصول على سلاح نووي.
"برايس": الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-15
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب إمكانية التحقق منها.
وفي التفاصيل، أشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سابقًا إجراءات ضد إيران بفرض عقوبات على بعض انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبتها إيران، مبينًا أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حقوق الإنسان.
وقال: فرضنا أخيرًا عقوبات على شبكة من النشطاء الذين كانوا يمولون الحوثيين في اليمن، وما زلنا نواصل متابعتنا من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات على وكلاء إيران من الجماعات المسلحة في المنطقة.
ولفت برايس، النظر إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في ست جولات من مفاوضات الاتفاق النووي في محاولة للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPA) مع إيران لمنع إيران بشكل دائم ويمكن التحقق منه من الحصول على سلاح نووي.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:23 AM
"برايس": الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
أكد أن إدارة "بايدن" فرضت عقوبات إضافية على طهران بسبب حقوق الإنسان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ما زالت تعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب إمكانية التحقق منها.
وفي التفاصيل، أشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سابقًا إجراءات ضد إيران بفرض عقوبات على بعض انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبتها إيران، مبينًا أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حقوق الإنسان.
وقال: فرضنا أخيرًا عقوبات على شبكة من النشطاء الذين كانوا يمولون الحوثيين في اليمن، وما زلنا نواصل متابعتنا من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات على وكلاء إيران من الجماعات المسلحة في المنطقة.
ولفت برايس، النظر إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في ست جولات من مفاوضات الاتفاق النووي في محاولة للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPA) مع إيران لمنع إيران بشكل دائم ويمكن التحقق منه من الحصول على سلاح نووي.