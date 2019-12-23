النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفينة أسلحة مهربة في بحر العرب.. والأسطول الأمريكي يتحرك فورًا

هذه نهاية السفينة "الإيرانية" المتجهة إلى الحوثيين

قال الأسطول الخامس الأمريكي، ليلة الخميس: إن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلَم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.

وقال الأسطول في بيان على موقع "تويتر": إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يُستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية، انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.

وقال الأسطول الأمريكي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن.

وأضاف أن قوات البحرية الأمريكية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية، حسب وكالة "رويترز".

وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافًا من بنادق تايب 56 الصينية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو المنصرم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سفينة أسلحة مهربة في بحر العرب.. والأسطول الأمريكي يتحرك فورًا
سبق

قال الأسطول الخامس الأمريكي، ليلة الخميس: إن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلَم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.

وقال الأسطول في بيان على موقع "تويتر": إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يُستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية، انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.

وقال الأسطول الأمريكي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن.

وأضاف أن قوات البحرية الأمريكية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية، حسب وكالة "رويترز".

وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافًا من بنادق تايب 56 الصينية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو المنصرم.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
09:37 AM

سفينة أسلحة مهربة في بحر العرب.. والأسطول الأمريكي يتحرك فورًا

هذه نهاية السفينة "الإيرانية" المتجهة إلى الحوثيين

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,713

قال الأسطول الخامس الأمريكي، ليلة الخميس: إن اثنتين من السفن التابعة له، التي تقوم بدوريات ساحلية، صادرت شحنة أسلحة غير قانونية من سفينة صيد مجهولة الجنسية، خلال عملية التحقق من العلَم في شمال بحر العرب، الاثنين الماضي.

وقال الأسطول في بيان على موقع "تويتر": إن الشحنة تتكون من حوالي 1400 بندقية من طراز إيه.كيه-47 و226600 طلقة ذخيرة.

وأضاف أنه "جرى تقدير أن منشأ السفينة عديمة الجنسية هو إيران، وأنها عبرت المياه الدولية عبر طريق يُستخدم عادة لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن".

ويُعد توريد الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها أو نقلها إلى جماعة الحوثي اليمنية، انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية.

وقال الأسطول الأمريكي إن أفراد طاقم السفينة الخمسة، الذين قالوا إنهم يمنيون، ستتم إعادتهم إلى اليمن.

وأضاف أن قوات البحرية الأمريكية أغرقت السفينة بعد نقل الطاقم والشحنة غير القانونية، حسب وكالة "رويترز".

وصادر طرّاد الصواريخ الموجهة مونتيري (سي.جي 61) عشرات من الصواريخ المتطورة الموجهة روسية الصنع المضادة للدبابات، وآلافًا من بنادق تايب 56 الصينية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص ومنصات إطلاق قذائف صاروخية من سفينة مجهولة المصدر أثناء عبورها شمال بحر العرب في مايو المنصرم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,928
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,555
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة