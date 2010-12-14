عمرها 40 عامًا.. دارة الملك عبدالعزيز تنشر صورة أول اجتماع لقادة الخليج

خلال مؤتمر للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون في أبوظبي ١٩٨١م

نشرت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورة اجتماع قادة دول الخليج في أول مؤتمر خليجي للتوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام ١٤٠١هـ /١٩٨١م.

ويأتي ذلك تزامنًا مع عقد اجتماع أعمال الدورة ٤٢ للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.