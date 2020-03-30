النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نذرٌ مزملٌ بالبياض".. 3 شعراء يعتلون مسابقة "أدبي تبوك" لتقدير أبطال "الصحة"

إقبال كبير وتفاعل.. و"العكيمي": جزء من توثيق جهود القطاع الذي يعبر بنا إلى الأمان

أعلن نادي تبوك الأدبي نتائج القسم الأول في مسابقته الشعرية التي أطلقها النادي والتي كان موضوعها تقدير جهود منسوبي الصحة في مكافحة فيروس كورونا؛ حيث استهدف شعراء المملكة بقصائدهم أبطال الصحة.

وأبان المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي؛ أن الشعراء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم: المركز الأول حوراء الهميلي؛ وقصيدتها الموسومة بـ(نذرٌ مزملٌ بالبياض)، والمركز الثاني أمين عبدالله حيٓان؛ وقصيدته الموسومة بـ(ملائكة في زيٓ آخر)، والمركز الثالث إبراهيم مدخلي؛ عبر قصيدته، (سنابل الماء)".

وأوضح أن النادي نظم هذه المسابقة الشعرية انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والفكرية وحرصه على منح شعراء المملكة عامة وتبوك خاصة، الفرصة لتخليد جهود أبطال الصحة شعرياً ولتصبح جزءاً من توثيق جهود وبطولات هذا القطاع الذي يقود بفاعلية صحة هذا الوطن إلى شواطئ الأمان بإذن الله.

وأكد أن المسابقة لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الشعراء السعوديين ومازالت القصائد ترد للنادي رغم انتهاء مدة المسابقة.

وأشرفت على المسابقة الهيئة الإدارية بالنادي والمكونة من الدكتور نايف الجهني، والأستاذ عبدالرحمن الحربي، والأستاذ عبدالرحمن العكيمي.

يُذكر أن النادي مدّد فترة استقبال القصائد في القسم الثاني الذي يستهدف شعراء منطقة تبوك لمدة أسبوع واحد.

نادي تبوك الأدبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"نذرٌ مزملٌ بالبياض".. 3 شعراء يعتلون مسابقة "أدبي تبوك" لتقدير أبطال "الصحة"
سبق

أعلن نادي تبوك الأدبي نتائج القسم الأول في مسابقته الشعرية التي أطلقها النادي والتي كان موضوعها تقدير جهود منسوبي الصحة في مكافحة فيروس كورونا؛ حيث استهدف شعراء المملكة بقصائدهم أبطال الصحة.

وأبان المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي؛ أن الشعراء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم: المركز الأول حوراء الهميلي؛ وقصيدتها الموسومة بـ(نذرٌ مزملٌ بالبياض)، والمركز الثاني أمين عبدالله حيٓان؛ وقصيدته الموسومة بـ(ملائكة في زيٓ آخر)، والمركز الثالث إبراهيم مدخلي؛ عبر قصيدته، (سنابل الماء)".

وأوضح أن النادي نظم هذه المسابقة الشعرية انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والفكرية وحرصه على منح شعراء المملكة عامة وتبوك خاصة، الفرصة لتخليد جهود أبطال الصحة شعرياً ولتصبح جزءاً من توثيق جهود وبطولات هذا القطاع الذي يقود بفاعلية صحة هذا الوطن إلى شواطئ الأمان بإذن الله.

وأكد أن المسابقة لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الشعراء السعوديين ومازالت القصائد ترد للنادي رغم انتهاء مدة المسابقة.

وأشرفت على المسابقة الهيئة الإدارية بالنادي والمكونة من الدكتور نايف الجهني، والأستاذ عبدالرحمن الحربي، والأستاذ عبدالرحمن العكيمي.

يُذكر أن النادي مدّد فترة استقبال القصائد في القسم الثاني الذي يستهدف شعراء منطقة تبوك لمدة أسبوع واحد.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
01:22 PM

"نذرٌ مزملٌ بالبياض".. 3 شعراء يعتلون مسابقة "أدبي تبوك" لتقدير أبطال "الصحة"

إقبال كبير وتفاعل.. و"العكيمي": جزء من توثيق جهود القطاع الذي يعبر بنا إلى الأمان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
3
1,382

أعلن نادي تبوك الأدبي نتائج القسم الأول في مسابقته الشعرية التي أطلقها النادي والتي كان موضوعها تقدير جهود منسوبي الصحة في مكافحة فيروس كورونا؛ حيث استهدف شعراء المملكة بقصائدهم أبطال الصحة.

وأبان المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي؛ أن الشعراء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم: المركز الأول حوراء الهميلي؛ وقصيدتها الموسومة بـ(نذرٌ مزملٌ بالبياض)، والمركز الثاني أمين عبدالله حيٓان؛ وقصيدته الموسومة بـ(ملائكة في زيٓ آخر)، والمركز الثالث إبراهيم مدخلي؛ عبر قصيدته، (سنابل الماء)".

وأوضح أن النادي نظم هذه المسابقة الشعرية انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية والفكرية وحرصه على منح شعراء المملكة عامة وتبوك خاصة، الفرصة لتخليد جهود أبطال الصحة شعرياً ولتصبح جزءاً من توثيق جهود وبطولات هذا القطاع الذي يقود بفاعلية صحة هذا الوطن إلى شواطئ الأمان بإذن الله.

وأكد أن المسابقة لاقت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الشعراء السعوديين ومازالت القصائد ترد للنادي رغم انتهاء مدة المسابقة.

وأشرفت على المسابقة الهيئة الإدارية بالنادي والمكونة من الدكتور نايف الجهني، والأستاذ عبدالرحمن الحربي، والأستاذ عبدالرحمن العكيمي.

يُذكر أن النادي مدّد فترة استقبال القصائد في القسم الثاني الذي يستهدف شعراء منطقة تبوك لمدة أسبوع واحد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة