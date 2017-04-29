النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف" يودع 181 مليوناً للمنشآت المستوفية لشروط "دعم التوظيف"

الصندوق أكد استمرار تقديم دعم أجور السعوديين في القطاع الخاص

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر إبريل الجاري.
وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كافة المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين بحسب شروط البرنامج، مشدداً على أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو إيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق، يعد مخالفاً لاتفاقية الدعم المبرمة بين "هدف" والمنشأة وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.
ويشمل دعم البرنامج أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، وعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يودع 181 مليوناً للمنشآت المستوفية لشروط "دعم التوظيف"
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر إبريل الجاري.
وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كافة المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين بحسب شروط البرنامج، مشدداً على أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو إيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق، يعد مخالفاً لاتفاقية الدعم المبرمة بين "هدف" والمنشأة وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.
ويشمل دعم البرنامج أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، وعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
12:28 PM

"هدف" يودع 181 مليوناً للمنشآت المستوفية لشروط "دعم التوظيف"

الصندوق أكد استمرار تقديم دعم أجور السعوديين في القطاع الخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,093

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 181 مليون ريال لمنشآت القطاع الخاص المستوفية لشروط برنامج دعم التوظيف عن شهر إبريل الجاري.
وأكد الصندوق استمرار تقديم دعم أجور السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص، في جميع الوظائف والمهن في كافة المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين بحسب شروط البرنامج، مشدداً على أنه لا يحق للمنشأة تأخير أو إيقاف الأجر الشهري للموظف المدعوم من الصندوق، عن موعد استحقاقه، وأن ربط صرف أجر الموظف المدعوم أو تأخيره حتى موعد نزول الدعم المقدم من الصندوق، يعد مخالفاً لاتفاقية الدعم المبرمة بين "هدف" والمنشأة وسيتخذ الصندوق الإجراء اللازم بحق المنشآت المخالفة.
ويشمل دعم البرنامج أجور الموظفين التي تتراوح بين 3200 ريال و15 ألف ريال، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كافة المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وكذلك للأنشطة المتأثرة، وعدة مهن مستهدفة أخرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويهدف البرنامج إلى دعم توظيف السعوديين والسعوديات ورفع نسبة مشاركتهم واستقرارهم في سوق العمل، وتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونياً والاستفادة من دعم البرنامج، من خلال زيارة صفحة أصحاب الأعمال في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://taqat.sa.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,725

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة