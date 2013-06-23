النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكدت موقفها المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
12:27 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكدت موقفها المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
3
338

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,731
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,956

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة