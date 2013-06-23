وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-23 أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم. وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 12:27 AM

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط أكدت موقفها المتضامن مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها





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أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط في عمل إرهابي جبان يعكس سلوكها العدائي الذي يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، ورفضها المتعنت لوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددةً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.