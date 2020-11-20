النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمر": رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة G20 حدث تاريخي يدعو للفخر

أكد أنه دليل على ما تمثله من مكانة دولية

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس محمد بن إبراهيم العمر، أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين حدث تاريخي يدعو للفخر والاعتزاز بما يمثله من أهمية دولية، ودلالة على مكانة المملكة ودورها الريادي سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، وحضورها الفعّال والمؤثّر في هذه المجموعة التي تضم أقوى دول العالم اقتصادياً وصناعياً ونمواً، وإدارة فعالياتها بكفاءة واقتدار.

وقال "العمر": "يأتي انعقاد القمة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، متوّجاً ومُتَمّما لنجاح المملكة في رئاسة مجموعة العشرين، وإدارتها لأكثر من 100 اجتماع ومؤتمر ومنتدى أسهمت في تحقيق أهداف المجموعة في ظروف استثنائية تتمثل في جائحة كوفيد-19 التي أضافت مسؤوليات طارئة وجسيمة، تتطلب المبادرة بتحمل المسؤولية وتكامل الجهود الدولية في تلك الظروف العصيبة، وهو ما أوفت به المملكة وقيادتها الحكيمة عبر القمة الافتراضية التي عقدت في شهر مارس الماضي، وقدمت الكثير من الدعم لمعالجة تداعيات الجائحة والدفع بالاقتصاد العالمي للتعافي، وجاء تفاعل القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة ومن أبرزها قطاع السياحة والنقل الجوي سريعاً فعادت لنشاطها بشكل تدريجي واستعادت بعض عافيتها وسوف تستعيد المزيد بعد هذه القمة بإذن الله مع التقدم الكبير في موضوع اللقاح".

وأضاف: "رئاسة واستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي وتحقيق أهدافه الإستراتيجية يعزز مكانتها وريادتها دولياً، ويلفت الأنظار والاهتمام إلى التحول والتطور الاقتصادي والتنموي الكبير الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر عبر الرؤية التاريخية (2030) بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، ومبادراتها الملهمة وأهدافها الإستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مشرق للوطن وتطور كبير في جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية والخدمات والسياحة والثقافة والترفيه، ومنها قطاع صناعة الطيران والنقل الجوي الذي يشهد نقلة نوعية تشمل تحديث وتطوير البنى التحتية والمطارات والملاحة والخدمات اللوجستية وعموم مكونات هذه الصناعة، إضافة إلى تحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني للمملكة وتزويده بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم ليسهم بدور فعال في تحقيق أهداف الرؤية الحكيمة".

وأعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي الخطوط السعودية وشركاتها بمشاركة الناقل الوطني في الفعاليات المصاحبة لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، عبر تزيين عددٍ من طائرات الأسطول بشعار هذا الحدث الكبير G20 وهويته السعودية، لتحمله بفخر في رحلاتها بين مطارات المملكة وتجوب به أنحاء العالم؛ للتعريف بهذه المناسبة التاريخية، وكذلك عبر المشاركة بطائراتها في العرض الجوي المبهر غدا السبت، تزامنا مع افتتاح فعاليات قمة العشرين العالمية في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمر": رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة G20 حدث تاريخي يدعو للفخر
سبق

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس محمد بن إبراهيم العمر، أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين حدث تاريخي يدعو للفخر والاعتزاز بما يمثله من أهمية دولية، ودلالة على مكانة المملكة ودورها الريادي سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، وحضورها الفعّال والمؤثّر في هذه المجموعة التي تضم أقوى دول العالم اقتصادياً وصناعياً ونمواً، وإدارة فعالياتها بكفاءة واقتدار.

وقال "العمر": "يأتي انعقاد القمة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، متوّجاً ومُتَمّما لنجاح المملكة في رئاسة مجموعة العشرين، وإدارتها لأكثر من 100 اجتماع ومؤتمر ومنتدى أسهمت في تحقيق أهداف المجموعة في ظروف استثنائية تتمثل في جائحة كوفيد-19 التي أضافت مسؤوليات طارئة وجسيمة، تتطلب المبادرة بتحمل المسؤولية وتكامل الجهود الدولية في تلك الظروف العصيبة، وهو ما أوفت به المملكة وقيادتها الحكيمة عبر القمة الافتراضية التي عقدت في شهر مارس الماضي، وقدمت الكثير من الدعم لمعالجة تداعيات الجائحة والدفع بالاقتصاد العالمي للتعافي، وجاء تفاعل القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة ومن أبرزها قطاع السياحة والنقل الجوي سريعاً فعادت لنشاطها بشكل تدريجي واستعادت بعض عافيتها وسوف تستعيد المزيد بعد هذه القمة بإذن الله مع التقدم الكبير في موضوع اللقاح".

وأضاف: "رئاسة واستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي وتحقيق أهدافه الإستراتيجية يعزز مكانتها وريادتها دولياً، ويلفت الأنظار والاهتمام إلى التحول والتطور الاقتصادي والتنموي الكبير الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر عبر الرؤية التاريخية (2030) بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، ومبادراتها الملهمة وأهدافها الإستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مشرق للوطن وتطور كبير في جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية والخدمات والسياحة والثقافة والترفيه، ومنها قطاع صناعة الطيران والنقل الجوي الذي يشهد نقلة نوعية تشمل تحديث وتطوير البنى التحتية والمطارات والملاحة والخدمات اللوجستية وعموم مكونات هذه الصناعة، إضافة إلى تحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني للمملكة وتزويده بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم ليسهم بدور فعال في تحقيق أهداف الرؤية الحكيمة".

وأعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي الخطوط السعودية وشركاتها بمشاركة الناقل الوطني في الفعاليات المصاحبة لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، عبر تزيين عددٍ من طائرات الأسطول بشعار هذا الحدث الكبير G20 وهويته السعودية، لتحمله بفخر في رحلاتها بين مطارات المملكة وتجوب به أنحاء العالم؛ للتعريف بهذه المناسبة التاريخية، وكذلك عبر المشاركة بطائراتها في العرض الجوي المبهر غدا السبت، تزامنا مع افتتاح فعاليات قمة العشرين العالمية في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

"العمر": رئاسة المملكة واستضافتها لمجموعة G20 حدث تاريخي يدعو للفخر

أكد أنه دليل على ما تمثله من مكانة دولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
891

أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس محمد بن إبراهيم العمر، أن رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين حدث تاريخي يدعو للفخر والاعتزاز بما يمثله من أهمية دولية، ودلالة على مكانة المملكة ودورها الريادي سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، وحضورها الفعّال والمؤثّر في هذه المجموعة التي تضم أقوى دول العالم اقتصادياً وصناعياً ونمواً، وإدارة فعالياتها بكفاءة واقتدار.

وقال "العمر": "يأتي انعقاد القمة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، متوّجاً ومُتَمّما لنجاح المملكة في رئاسة مجموعة العشرين، وإدارتها لأكثر من 100 اجتماع ومؤتمر ومنتدى أسهمت في تحقيق أهداف المجموعة في ظروف استثنائية تتمثل في جائحة كوفيد-19 التي أضافت مسؤوليات طارئة وجسيمة، تتطلب المبادرة بتحمل المسؤولية وتكامل الجهود الدولية في تلك الظروف العصيبة، وهو ما أوفت به المملكة وقيادتها الحكيمة عبر القمة الافتراضية التي عقدت في شهر مارس الماضي، وقدمت الكثير من الدعم لمعالجة تداعيات الجائحة والدفع بالاقتصاد العالمي للتعافي، وجاء تفاعل القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة ومن أبرزها قطاع السياحة والنقل الجوي سريعاً فعادت لنشاطها بشكل تدريجي واستعادت بعض عافيتها وسوف تستعيد المزيد بعد هذه القمة بإذن الله مع التقدم الكبير في موضوع اللقاح".

وأضاف: "رئاسة واستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي وتحقيق أهدافه الإستراتيجية يعزز مكانتها وريادتها دولياً، ويلفت الأنظار والاهتمام إلى التحول والتطور الاقتصادي والتنموي الكبير الذي تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر عبر الرؤية التاريخية (2030) بقيادة سمو ولي العهد حفظه الله، ومبادراتها الملهمة وأهدافها الإستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مشرق للوطن وتطور كبير في جميع القطاعات ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية والخدمات والسياحة والثقافة والترفيه، ومنها قطاع صناعة الطيران والنقل الجوي الذي يشهد نقلة نوعية تشمل تحديث وتطوير البنى التحتية والمطارات والملاحة والخدمات اللوجستية وعموم مكونات هذه الصناعة، إضافة إلى تحديث وتنمية أسطول الناقل الوطني للمملكة وتزويده بأحدث ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم ليسهم بدور فعال في تحقيق أهداف الرؤية الحكيمة".

وأعرب عن اعتزازه وجميع منسوبي الخطوط السعودية وشركاتها بمشاركة الناقل الوطني في الفعاليات المصاحبة لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، عبر تزيين عددٍ من طائرات الأسطول بشعار هذا الحدث الكبير G20 وهويته السعودية، لتحمله بفخر في رحلاتها بين مطارات المملكة وتجوب به أنحاء العالم؛ للتعريف بهذه المناسبة التاريخية، وكذلك عبر المشاركة بطائراتها في العرض الجوي المبهر غدا السبت، تزامنا مع افتتاح فعاليات قمة العشرين العالمية في العاصمة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,970
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,425

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة