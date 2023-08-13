أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.
"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسية
أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.وزارة الصحة الجهات الأمنية
اعلان
"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسيةعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-13
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:43 PM
"الصحة" و "الأمن" يضبطان شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة مدعيًا أنها علاج للحساسية
أعلنت الصحة أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر ، ضبطت شخصًا يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها والتي تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
3,889
2.5 مليار ..
30 يناير
8,286
91 مليار ..
29 يناير
20,240
70 مليار ..
26 أكتوبر
24,631
خيال البطالة
أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية
عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!
غسان محمد عسيلان
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني
حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟
عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!
حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين
أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب
عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية
ماجد البريكان