النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من الدوري والمسماة بـ"هي لنا دار"

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم السبت، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار"، على النحو التالي:

الفتح- الحزم

حكم ساحة: محمد الحربي

مساعد أول: بدر الشمراني

مساعد ثاني: عادل شراحيلي

حكم رابع: عبدالصمد بكري

حكم فيديو: فيصل البلوي

مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.

الرائد- الفيصلي

حكم ساحة: عبدالله الحربي

مساعد أول: فهد العمري

مساعد ثاني: محمد العرمطي

حكم رابع: محمد القرني

حكم فيديو: محمد السماعيل

مساعد حكم فيديو: هشام الرفاعي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من الدوري والمسماة بـ"هي لنا دار"
سبق

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم السبت، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار"، على النحو التالي:

الفتح- الحزم

حكم ساحة: محمد الحربي

مساعد أول: بدر الشمراني

مساعد ثاني: عادل شراحيلي

حكم رابع: عبدالصمد بكري

حكم فيديو: فيصل البلوي

مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.

الرائد- الفيصلي

حكم ساحة: عبدالله الحربي

مساعد أول: فهد العمري

مساعد ثاني: محمد العرمطي

حكم رابع: محمد القرني

حكم فيديو: محمد السماعيل

مساعد حكم فيديو: هشام الرفاعي.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:10 PM

الكشف عن حكام الجولة الأخيرة من الدوري والمسماة بـ"هي لنا دار"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
610

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طواقم تحكيم مباريات، اليوم السبت، في ختام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسماة بجولة "هي لنا دار"، على النحو التالي:

الفتح- الحزم

حكم ساحة: محمد الحربي

مساعد أول: بدر الشمراني

مساعد ثاني: عادل شراحيلي

حكم رابع: عبدالصمد بكري

حكم فيديو: فيصل البلوي

مساعد حكم فيديو: إبراهيم الدخيل.

الرائد- الفيصلي

حكم ساحة: عبدالله الحربي

مساعد أول: فهد العمري

مساعد ثاني: محمد العرمطي

حكم رابع: محمد القرني

حكم فيديو: محمد السماعيل

مساعد حكم فيديو: هشام الرفاعي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,915
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة