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أمانة الطائف تُقدم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي

يستهدف التحقق من مصادرها بشكل صحي وآمن

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟" في العالم الرقمي، تواصل أمانة محافظة الطائف جهودها في تحقيق أهداف الملتقى من خلال تقديم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي.

ويُركّز هذا التطبيق على تلبية احتياجات المستهلكين؛ للتحقق من مصادر اللحوم والحصول عليها بشكلٍ صحي وآمن.

مبادرات ملتقى مكة الثقافي مبادرة كيف نكون قدوة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الطائف تُقدم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي
سبق

ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟" في العالم الرقمي، تواصل أمانة محافظة الطائف جهودها في تحقيق أهداف الملتقى من خلال تقديم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي.

ويُركّز هذا التطبيق على تلبية احتياجات المستهلكين؛ للتحقق من مصادر اللحوم والحصول عليها بشكلٍ صحي وآمن.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
05:40 PM

أمانة الطائف تُقدم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي

يستهدف التحقق من مصادرها بشكل صحي وآمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة؟" في العالم الرقمي، تواصل أمانة محافظة الطائف جهودها في تحقيق أهداف الملتقى من خلال تقديم مبادرة تطبيق "لحومي" الذكي.

ويُركّز هذا التطبيق على تلبية احتياجات المستهلكين؛ للتحقق من مصادر اللحوم والحصول عليها بشكلٍ صحي وآمن.

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