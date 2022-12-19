قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، الأربعاء؛ مدير إدارة السجن العام بالمنطقة غرمان عبدالله العمري، رتبة "عقيد"، بعد صدور قرار ترقيته.
تقليد "العمري" رتبة "عقيد" بسجون نجران
قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، الأربعاء؛ مدير إدارة السجن العام بالمنطقة غرمان عبدالله العمري، رتبة "عقيد"، بعد صدور قرار ترقيته.مديرية السجون بمنطقة نجران
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تقليد "العمري" رتبة "عقيد" بسجون نجرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-18
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
06:30 PM
تقليد "العمري" رتبة "عقيد" بسجون نجران
قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، الأربعاء؛ مدير إدارة السجن العام بالمنطقة غرمان عبدالله العمري، رتبة "عقيد"، بعد صدور قرار ترقيته.
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