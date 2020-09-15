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رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

أشاد بكفاءة "التحالف" ونجاحه في التصدّي لهذه الأعمال

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المفخّخة دون طيّار باتجاه المملكة، والأحياء السكنية في مدينة مأرب في الداخل اليمني، التي تم اعتراضها وتدميرها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وقال "السُّلمي"؛ في بيان له اليوم: هذه العمليات الإرهابية المتكررة تؤكد يوماً بعد الآخر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة مارقة تتبنى استراتيجية ممنهجة للتصعيد واستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متجاوزة بذلك جميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار ودفع مسار الحل السياسي في اليمن، تُصرّ ميليشيا الحوثي الانقلابية على تهديد المسار السياسي لحل الأزمة وتنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى تقويض الأمن ونشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأكد أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي لا تسقط بالتقادم، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعم الشرعية في الجمهورية اليمنية والجيش اليمني في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة مأرب.

وأشاد بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ونجاحها في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية وتدميرها بنجاح.

مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة
سبق

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المفخّخة دون طيّار باتجاه المملكة، والأحياء السكنية في مدينة مأرب في الداخل اليمني، التي تم اعتراضها وتدميرها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وقال "السُّلمي"؛ في بيان له اليوم: هذه العمليات الإرهابية المتكررة تؤكد يوماً بعد الآخر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة مارقة تتبنى استراتيجية ممنهجة للتصعيد واستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متجاوزة بذلك جميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار ودفع مسار الحل السياسي في اليمن، تُصرّ ميليشيا الحوثي الانقلابية على تهديد المسار السياسي لحل الأزمة وتنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى تقويض الأمن ونشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأكد أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي لا تسقط بالتقادم، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعم الشرعية في الجمهورية اليمنية والجيش اليمني في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة مأرب.

وأشاد بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ونجاحها في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية وتدميرها بنجاح.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:22 PM

رئيس البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة

أشاد بكفاءة "التحالف" ونجاحه في التصدّي لهذه الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المفخّخة دون طيّار باتجاه المملكة، والأحياء السكنية في مدينة مأرب في الداخل اليمني، التي تم اعتراضها وتدميرها من قِبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وقال "السُّلمي"؛ في بيان له اليوم: هذه العمليات الإرهابية المتكررة تؤكد يوماً بعد الآخر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة مارقة تتبنى استراتيجية ممنهجة للتصعيد واستهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، متجاوزة بذلك جميع الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تضمن الحماية للمدنيين والمرافق المدنية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار ودفع مسار الحل السياسي في اليمن، تُصرّ ميليشيا الحوثي الانقلابية على تهديد المسار السياسي لحل الأزمة وتنفيذ أجندة النظام الإيراني التخريبية التي تهدف إلى تقويض الأمن ونشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأكد أن هذه الجرائم الإرهابية الجبانة التي لا تسقط بالتقادم، تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن يدعمها بالمال والأسلحة النوعية، ويحرضها على ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعم الشرعية في الجمهورية اليمنية والجيش اليمني في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة مأرب.

وأشاد بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ونجاحها في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية وتدميرها بنجاح.

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