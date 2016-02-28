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بالفيديو.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي

قال: كنت خارج المنزل وقت الحادثة وتفاجأت بها على سطح مجلس

كشف المقيم البحريني الساكن بالمنزل المتضرر من سقوط شظايا صاروخ مليشيا الحوثي الإرهابية بأن الإصابات مادية فقط.

وقال: "أنا موجود بالرياض منذ 14 عاماً، ونعيش وسط أهلنا في ‫المملكة"‬، مؤكداً أن "جميع قطاعات الأمن تواجدت في الوقت المناسب".

وفي التفاصيل، قال محمد فهيم المواطن البحريني المقيم بالرياض لـ"الإخبارية": "كنت وقت الحادثة خارج الشقة، وحينها وصلتني مكالمة من الأهل في حدود الساعة التاسعة بعد سماعهم صوتاً قوياً، وعندما جئت للمنزل تفاجأت بإحدى شظايا الصاروخ وقعت على سطح المجلس! والحمد لله لم يكن أي من أفراد الأسرة الزوجة أو الطفلين موجودين في المجلس؛ حيث كانوا موجودين في غرفة أخرى بالشقة"، مؤكداً عدم تضرر أحد من أفراد الأسرة.

وأضاف: "تواصلت بعد وصولي للشقة بالدفاع المدني، وفوراً حضروا، كما تواجدت جميع القطاعات الأخرى، وقاموا بإجراء اللازم وقد شعرت بالأمان عندما أزالوا شظايا الصاروخ".

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ بالستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي
سبق

كشف المقيم البحريني الساكن بالمنزل المتضرر من سقوط شظايا صاروخ مليشيا الحوثي الإرهابية بأن الإصابات مادية فقط.

وقال: "أنا موجود بالرياض منذ 14 عاماً، ونعيش وسط أهلنا في ‫المملكة"‬، مؤكداً أن "جميع قطاعات الأمن تواجدت في الوقت المناسب".

وفي التفاصيل، قال محمد فهيم المواطن البحريني المقيم بالرياض لـ"الإخبارية": "كنت وقت الحادثة خارج الشقة، وحينها وصلتني مكالمة من الأهل في حدود الساعة التاسعة بعد سماعهم صوتاً قوياً، وعندما جئت للمنزل تفاجأت بإحدى شظايا الصاروخ وقعت على سطح المجلس! والحمد لله لم يكن أي من أفراد الأسرة الزوجة أو الطفلين موجودين في المجلس؛ حيث كانوا موجودين في غرفة أخرى بالشقة"، مؤكداً عدم تضرر أحد من أفراد الأسرة.

وأضاف: "تواصلت بعد وصولي للشقة بالدفاع المدني، وفوراً حضروا، كما تواجدت جميع القطاعات الأخرى، وقاموا بإجراء اللازم وقد شعرت بالأمان عندما أزالوا شظايا الصاروخ".

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ بالستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
06:30 PM

بالفيديو.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي

قال: كنت خارج المنزل وقت الحادثة وتفاجأت بها على سطح مجلس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
7,427

كشف المقيم البحريني الساكن بالمنزل المتضرر من سقوط شظايا صاروخ مليشيا الحوثي الإرهابية بأن الإصابات مادية فقط.

وقال: "أنا موجود بالرياض منذ 14 عاماً، ونعيش وسط أهلنا في ‫المملكة"‬، مؤكداً أن "جميع قطاعات الأمن تواجدت في الوقت المناسب".

وفي التفاصيل، قال محمد فهيم المواطن البحريني المقيم بالرياض لـ"الإخبارية": "كنت وقت الحادثة خارج الشقة، وحينها وصلتني مكالمة من الأهل في حدود الساعة التاسعة بعد سماعهم صوتاً قوياً، وعندما جئت للمنزل تفاجأت بإحدى شظايا الصاروخ وقعت على سطح المجلس! والحمد لله لم يكن أي من أفراد الأسرة الزوجة أو الطفلين موجودين في المجلس؛ حيث كانوا موجودين في غرفة أخرى بالشقة"، مؤكداً عدم تضرر أحد من أفراد الأسرة.

وأضاف: "تواصلت بعد وصولي للشقة بالدفاع المدني، وفوراً حضروا، كما تواجدت جميع القطاعات الأخرى، وقاموا بإجراء اللازم وقد شعرت بالأمان عندما أزالوا شظايا الصاروخ".

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ بالستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

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