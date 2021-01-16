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حالة ماطرة تنطلق الليلة من تبوك وصولًا إلى جدة وامتدادًا للقصيم

ستكون بين خفيفة ومتوسطة الشدة وتترافق بتساقط للبرد أحيانًا

يُتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية من البحر الأحمر، بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الحالة الماطرة انطلاقًا من سواحل تبوك، ثم تتحرك جنوبًا نحو سواحل ينبع ورابغ ثم مدينة جدة صباح الجمعة.

ووفق "طقس العرب" وبحسب آخر التحديثات الجوية؛ فإن الحالة المتوقعة ستكون بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، وتعمل على هطول زخات رعدية من المطر على السواحل الشمالية من البحر الأحمر ووصولًا إلى مدينة جدة فجر الجمعة، وامتدادًا نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وحفر الباطن يومي الجمعة والسبت.

وتترافق الهطولات المطرية بتساقط للبرد في بعض المناطق خاصة من منطقة القصيم وحائل مساء يوم الجمعة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أثناء هبوب العواصف الرعدية.

حالة ماطرة الأرصاد حالة الطقس تبوك جدة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة ماطرة تنطلق الليلة من تبوك وصولًا إلى جدة وامتدادًا للقصيم
سبق

يُتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية من البحر الأحمر، بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الحالة الماطرة انطلاقًا من سواحل تبوك، ثم تتحرك جنوبًا نحو سواحل ينبع ورابغ ثم مدينة جدة صباح الجمعة.

ووفق "طقس العرب" وبحسب آخر التحديثات الجوية؛ فإن الحالة المتوقعة ستكون بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، وتعمل على هطول زخات رعدية من المطر على السواحل الشمالية من البحر الأحمر ووصولًا إلى مدينة جدة فجر الجمعة، وامتدادًا نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وحفر الباطن يومي الجمعة والسبت.

وتترافق الهطولات المطرية بتساقط للبرد في بعض المناطق خاصة من منطقة القصيم وحائل مساء يوم الجمعة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أثناء هبوب العواصف الرعدية.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:55 AM

حالة ماطرة تنطلق الليلة من تبوك وصولًا إلى جدة وامتدادًا للقصيم

ستكون بين خفيفة ومتوسطة الشدة وتترافق بتساقط للبرد أحيانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية من البحر الأحمر، بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس؛ حيث تبدأ الحالة الماطرة انطلاقًا من سواحل تبوك، ثم تتحرك جنوبًا نحو سواحل ينبع ورابغ ثم مدينة جدة صباح الجمعة.

ووفق "طقس العرب" وبحسب آخر التحديثات الجوية؛ فإن الحالة المتوقعة ستكون بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، وتعمل على هطول زخات رعدية من المطر على السواحل الشمالية من البحر الأحمر ووصولًا إلى مدينة جدة فجر الجمعة، وامتدادًا نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وحفر الباطن يومي الجمعة والسبت.

وتترافق الهطولات المطرية بتساقط للبرد في بعض المناطق خاصة من منطقة القصيم وحائل مساء يوم الجمعة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أثناء هبوب العواصف الرعدية.

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