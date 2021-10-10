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"فلكية جدة": غداً نهاية حركة زحل التراجعية ليعود للاتجاه شرقاً

"أبوزاهرة": ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري

من المتوقع أن يصل كوكب زحل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الاثنين 11 أكتوبر 2021 عند الساعة 05:41 صباحاً (02:41 صباحاً بتوقيت غرينتش)، منهياً بذلك حركته الظاهرية باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى الحركة المعتادة باتجاه الشرق.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من تجاوزها حالة التقابل.

وأضاف "أبوزاهرة": دخل كوكب زحل في الحركة التراجعية في 23 مايو 2021، وتوقف حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً، ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

ولفت إلى أن الكوكب سيكون مرئياً في سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل، فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وستستمر في الظهور إلى حوالي منتصف الليل، عندما يختفي فوق الأفق الجنوبي الغربي.

وتابع: خلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، ويختفي تدريجيًا في شفق المساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": غداً نهاية حركة زحل التراجعية ليعود للاتجاه شرقاً
سبق

من المتوقع أن يصل كوكب زحل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الاثنين 11 أكتوبر 2021 عند الساعة 05:41 صباحاً (02:41 صباحاً بتوقيت غرينتش)، منهياً بذلك حركته الظاهرية باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى الحركة المعتادة باتجاه الشرق.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من تجاوزها حالة التقابل.

وأضاف "أبوزاهرة": دخل كوكب زحل في الحركة التراجعية في 23 مايو 2021، وتوقف حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً، ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

ولفت إلى أن الكوكب سيكون مرئياً في سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل، فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وستستمر في الظهور إلى حوالي منتصف الليل، عندما يختفي فوق الأفق الجنوبي الغربي.

وتابع: خلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، ويختفي تدريجيًا في شفق المساء.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
02:29 PM

"فلكية جدة": غداً نهاية حركة زحل التراجعية ليعود للاتجاه شرقاً

"أبوزاهرة": ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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من المتوقع أن يصل كوكب زحل إلى نهاية حركته التراجعية غداً الاثنين 11 أكتوبر 2021 عند الساعة 05:41 صباحاً (02:41 صباحاً بتوقيت غرينتش)، منهياً بذلك حركته الظاهرية باتجاه الغرب أمام النجوم ويعود إلى الحركة المعتادة باتجاه الشرق.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن هذا الانعكاس في الاتجاه هو ظاهرة تمر بها جميع الكواكب الخارجية للنظام الشمسي بشكل دوري، بعد بضعة أشهر من تجاوزها حالة التقابل.

وأضاف "أبوزاهرة": دخل كوكب زحل في الحركة التراجعية في 23 مايو 2021، وتوقف حركته المعتادة ظاهرياً باتجاه الشرق، وهذه الحركة ناتجة عن حركة الأرض حول الشمس، فالكواكب تتحرك دائماً في نفس الاتجاه ولا تتحرك إلى الخلف تراجعياً، ولكن الذي يحدث أن الأرض أثناء حركتها السريعة في مدارها الصغير حول الشمس تمر بجانب أحد تلك الكواكب الخارجية عندها يظهر لنا من الأرض "فقط" أن الكوكب بدأ يتحرك إلى الخلف في مداره بالنسبة للنجوم لعدة أشهر.

ولفت إلى أن الكوكب سيكون مرئياً في سماء المساء بعد غروب الشمس وحلول ظلمة الليل، فوق الأفق الجنوبي الشرقي، وستستمر في الظهور إلى حوالي منتصف الليل، عندما يختفي فوق الأفق الجنوبي الغربي.

وتابع: خلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء قبل أربع دقائق من كل ليلة، ويختفي تدريجيًا في شفق المساء.

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