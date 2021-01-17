النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

"لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية

لفت إلى أهمية إجراء محادثات حول الصواريخ الباليستية

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الأحد)، من أن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية؛ وذلك بعد أيام من إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وإنتاجها للماء الثقيل.

وقال "لودريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "أقولها بوضوع، إيران بصدد صنع أسلحة نووية".

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "من الضروري إبلاغ الإيرانيين بأن هذا يكفي، تمهيداً لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، بحسب قناة "الشرق".

ولفت "لودريان" إلى أنه إذا عاد الطرفان إلى الاتفاق النووي فإن ذلك لن يكفي، فسيلزم إجراء محادثات صعبة، بشأن انتشار الصواريخ الباليستية، ودور إيران في زعزعة استقرار جيرانها بالمنطقة.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية
سبق

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الأحد)، من أن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية؛ وذلك بعد أيام من إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وإنتاجها للماء الثقيل.

وقال "لودريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "أقولها بوضوع، إيران بصدد صنع أسلحة نووية".

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "من الضروري إبلاغ الإيرانيين بأن هذا يكفي، تمهيداً لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، بحسب قناة "الشرق".

ولفت "لودريان" إلى أنه إذا عاد الطرفان إلى الاتفاق النووي فإن ذلك لن يكفي، فسيلزم إجراء محادثات صعبة، بشأن انتشار الصواريخ الباليستية، ودور إيران في زعزعة استقرار جيرانها بالمنطقة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:27 PM

"لودريان" يحذر: إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية

لفت إلى أهمية إجراء محادثات حول الصواريخ الباليستية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
502

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم (الأحد)، من أن إيران تبني قدرات إنتاج أسلحة نووية؛ وذلك بعد أيام من إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وإنتاجها للماء الثقيل.

وقال "لودريان" في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "أقولها بوضوع، إيران بصدد صنع أسلحة نووية".

وشدد الوزير الفرنسي على أنه "من الضروري إبلاغ الإيرانيين بأن هذا يكفي، تمهيداً لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، بحسب قناة "الشرق".

ولفت "لودريان" إلى أنه إذا عاد الطرفان إلى الاتفاق النووي فإن ذلك لن يكفي، فسيلزم إجراء محادثات صعبة، بشأن انتشار الصواريخ الباليستية، ودور إيران في زعزعة استقرار جيرانها بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,796
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,818

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة