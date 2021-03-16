الصينيون بالخرمة.. يشكرون الملك سلمان ويتلقون الجرعة الأولى من "لقاح كورونا"

قالوا: عشنا تحت إجراءات صارمة كانت كفيلة بحفظ حياتنا

استقبل مركز اللقاح بمستشفى الخرمة العام عدداً من الجالية الصينية بمحافظة الخرمة لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال لـ"سبق" عدد من العمالة الصينية الذين راجعوا مركز اللقاح بمستشفى الخرمة العام، إنهم سجلوا في تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح، مفيدين بأنهم وجدوا الإجراءات بحسب التطبيق ميسرة وسهلة.

وأضافوا: "نعمل بإحدى الشركات بالخرمة، وأثناء حدوث الوباء عشنا تحت إجراءات صارمة كانت كفيلة بحفظ حياتنا".



وزادوا: "نشكر حكومة الملك سلمان من خلال مستشفى الخرمة، على سهولة الخدمة، ونحن منذ بدء الجائحة كنا بالمملكة، ولم نصب بكورونا، وهذا بسبب دقة إجراءات حكومة المملكة مع كورونا".

