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"بر جدة" تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية

دعت لخطط ومبادرات تطوعية  تساهم في تخفيف الحوادث

بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر، حيث يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات وخدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .

ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الأخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات .

وأضاف أنه تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية، وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة، وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي.

جمعية البـر بجدة إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر جدة" تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية
سبق

بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر، حيث يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات وخدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .

ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الأخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات .

وأضاف أنه تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية، وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة، وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
04:36 PM

"بر جدة" تستقبل 2020 بحزمة من البرامج التطويرية والخدمات التقنية

دعت لخطط ومبادرات تطوعية  تساهم في تخفيف الحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت جمعية البـر بجدة استعداداتها لتنفيذ خطة التحول الرقمي لتطوير برامجها وخدماتها والتي يستفيد منها 33 ألف شخص من الأيتام وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية المقرر توزيعها في عدد من أحياء محافظة جدة في مطلع عام المقبل 2020 .

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي إن هذا القرار صدر بعد موافقة أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع الثامن عشر، حيث يتم إتاحة فكرة استقبال التبرعات وخدمة الأفراد والأسر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، حيث أخذت الجمعية على عاتقها تحويل خدماتها الورقية والتقليدية إلى رقمية مواكبة مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الرقمي 2020، وهذا يصب في المقام الأول في صالح المتبرعين والمستفيدين .

ومن جهة أخرى أكد مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين حكمي أن البر تضع الخطط تلو الأخرى لتطوير خدماتها وتتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي لها تجارب ناجحة لتستفيد من تجربتها في تطبيق أفضل وأرقى الخدمات .

وأضاف أنه تم التطرق بالاجتماع الي العديد من البنود المهمة بعرض الأداء المالي في الشهور الأخيرة والموافقة على تشكيلة لجنة تنفيذية، وكذلك مراجعة توصية لجنة الاستثمار واقتراح مشاريع تطويرية جديدة، وكذلك في تعزيز الجانب التطوعي.

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