"الشريف" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة

احتفل ناصر سعد ناصر الشريف بزواجه في حفل أُقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ناصر سعد ناصر الشريف بزواجه في حفل أُقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ناصر سعد ناصر الشريف بزواجه في حفل أُقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء.
احتفل ناصر سعد ناصر الشريف بزواجه في حفل أُقيم مساء أمس في إحدى القاعات بالعاصمة المقدسة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء.