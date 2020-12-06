النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العقاري": تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

ضمن جهوده حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020

بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020م، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعُومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73,800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، موضحاً أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وفق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020م و70% نهاية 2030م.

وبيّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن القرض العقاري المدعُوم يُمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات برنامج القرض العقاري المدعُوم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: www.redf.gov.sa ويتيح للمستفيد إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية بيسر وسهولة.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العقاري": تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن
سبق

بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020م، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعُومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73,800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، موضحاً أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وفق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020م و70% نهاية 2030م.

وبيّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن القرض العقاري المدعُوم يُمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات برنامج القرض العقاري المدعُوم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: www.redf.gov.sa ويتيح للمستفيد إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية بيسر وسهولة.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
12:28 PM

"العقاري": تمكين أكثر من 73 ألف امرأة سعودية من تملك المسكن

ضمن جهوده حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,209

بلغ عدد المستفيدات من القروض العقارية التي يُقدمها صندوق التنمية العقارية أكثر من 73 ألف امرأة سعودية بالمملكة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2020م، وذلك ضمن جهود الصندوق لتمكين المرأة من تملك المسكن الأول.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تمكين المرأة السعودية من تملك المسكن يأتي ضمن سياسة الصندوق العقاري منذ إنشائه كونها نصف المجتمع والركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية والبناء في المجتمع، مؤكداً أن الصندوق عمل على تسهيل وتبسيط إجراءات التمويل العقاري لتمكين جميع المواطنين من الحصول على القروض العقارية المدعُومة ضمن إجراءات إلكترونية وفورية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من القروض العقارية والبرامج والمبادرات تجاوز 73,800 امرأة سعودية في جميع أنحاء المملكة حتى نهاية أكتوبر الماضي، موضحاً أن البرامج الحالية تتيح للمرأة التملك وفق شروط برنامج القرض العقاري المدعُوم للاستفادة من مزاياه، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- والمتضمن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% نهاية 2020م و70% نهاية 2030م.

وبيّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن تمكين المرأة السعودية من السكن واستفادتها من البرامج والممكنات المتاحة يصب في مصلحة الوطن ويحقق أهداف رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن القرض العقاري المدعُوم يُمكن المرأة من تملك الوحدات السكنية، ضمن المبادرات والبرامج المتنوعة لتسهيل الاختيار على المواطنين المستفيدين المسجلين ضمن برنامج "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يواصل تقديم خِدْمات برنامج القرض العقاري المدعُوم إلكترونياً من خلال الرابط التالي: www.redf.gov.sa ويتيح للمستفيد إنهاء إجراءات الحصول على القرض العقاري عبر أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني، وكذلك الاستفادة من خدمة المستشار العقاري عبر التطبيق على الأجهزة الذكية بيسر وسهولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,414
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,200
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,816

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة