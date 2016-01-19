"الأرصاد" يكشف عن أبرد مدينة سعودية: هذا ما تكشفه سجلات شتاء 30 عاماً مضت

المركز توقّع تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة من اليوم إلى السبت

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إن طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.

وسجلت محافظة طريف، أمس، أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تليها القريات 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر 4 درجات تحت الصفر.

وكان قد توقع المركز استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة، اعتباراً من اليوم الأربعاء إلى السبت المقبل.

وقال المركز: الحالة سيصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار، تساقط الثلوج، تكوُّن الصقيع، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.