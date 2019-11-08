النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العميمي" يتجول بركن "الإسلامية" بالجناح السعودي في معرض الشارقة للكتاب

قال إن ما تقدمه السعودية لنشر قيم الإسلام الوسطي للعالم محل فخر واعتزاز

زار سلطان العميمي، الناقد والشاعر والباحث مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته في دورته الـ38، وتشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، بدأ "العميمي" جولته بالجناح السعودي، واستمع لشرح وافٍ عن مشاركة الشؤون الإسلامية بأقسامها المختلفة، بدءًا من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي.. وتعرَّف على المعروضات والإصدارات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

وعبَّر "العميمي" عن سعادته بهذه الزيارة لجناح السعودية المشارك بهذا المعرض، مبينًا أن ما شاهده في جناح السعودية بشكل عام، وركن وزارة الشؤون الإسلامية بشكل خاص، هو عمل كبير، يبعث بالبهجة والسرور، وشيء عظيم، تقدمه السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأعرب الشاعر الإماراتي عن إعجابه بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية من مناشط متنوعة في مجال الدعوة إلى الله، ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي تسير عليه السعودية، وتصدِّره للعالم، وهو محل فخر واعتزاز لكل سعودي نبيل.

وفي ختام زيارته تسلم "العميمي" من مشرفي الركن مجموعة من مطبوعات الوزارة المختلفة، ونسخة من كتاب الله الكريم التي وصفها بأغلى وأثمن هدية يحصل عليها. كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بتوزيع آلاف الإصدارات العلمية والمصاحف، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية لزوار المعرض، تواكب رؤية السعودية 2030. كما تحظى مشاركتها بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

معرض الشارقة الدولي للكتاب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العميمي" يتجول بركن "الإسلامية" بالجناح السعودي في معرض الشارقة للكتاب
سبق

زار سلطان العميمي، الناقد والشاعر والباحث مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته في دورته الـ38، وتشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، بدأ "العميمي" جولته بالجناح السعودي، واستمع لشرح وافٍ عن مشاركة الشؤون الإسلامية بأقسامها المختلفة، بدءًا من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي.. وتعرَّف على المعروضات والإصدارات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

وعبَّر "العميمي" عن سعادته بهذه الزيارة لجناح السعودية المشارك بهذا المعرض، مبينًا أن ما شاهده في جناح السعودية بشكل عام، وركن وزارة الشؤون الإسلامية بشكل خاص، هو عمل كبير، يبعث بالبهجة والسرور، وشيء عظيم، تقدمه السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأعرب الشاعر الإماراتي عن إعجابه بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية من مناشط متنوعة في مجال الدعوة إلى الله، ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي تسير عليه السعودية، وتصدِّره للعالم، وهو محل فخر واعتزاز لكل سعودي نبيل.

وفي ختام زيارته تسلم "العميمي" من مشرفي الركن مجموعة من مطبوعات الوزارة المختلفة، ونسخة من كتاب الله الكريم التي وصفها بأغلى وأثمن هدية يحصل عليها. كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بتوزيع آلاف الإصدارات العلمية والمصاحف، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية لزوار المعرض، تواكب رؤية السعودية 2030. كما تحظى مشاركتها بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
09:18 PM

"العميمي" يتجول بركن "الإسلامية" بالجناح السعودي في معرض الشارقة للكتاب

قال إن ما تقدمه السعودية لنشر قيم الإسلام الوسطي للعالم محل فخر واعتزاز

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
65

زار سلطان العميمي، الناقد والشاعر والباحث مدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالجناح السعودي في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته في دورته الـ38، وتشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر من 81 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، بدأ "العميمي" جولته بالجناح السعودي، واستمع لشرح وافٍ عن مشاركة الشؤون الإسلامية بأقسامها المختلفة، بدءًا من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي.. وتعرَّف على المعروضات والإصدارات العلمية في مختلف العلوم الشرعية.

وعبَّر "العميمي" عن سعادته بهذه الزيارة لجناح السعودية المشارك بهذا المعرض، مبينًا أن ما شاهده في جناح السعودية بشكل عام، وركن وزارة الشؤون الإسلامية بشكل خاص، هو عمل كبير، يبعث بالبهجة والسرور، وشيء عظيم، تقدمه السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وأعرب الشاعر الإماراتي عن إعجابه بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية من مناشط متنوعة في مجال الدعوة إلى الله، ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي تسير عليه السعودية، وتصدِّره للعالم، وهو محل فخر واعتزاز لكل سعودي نبيل.

وفي ختام زيارته تسلم "العميمي" من مشرفي الركن مجموعة من مطبوعات الوزارة المختلفة، ونسخة من كتاب الله الكريم التي وصفها بأغلى وأثمن هدية يحصل عليها. كما التُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تميزت مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بتوزيع آلاف الإصدارات العلمية والمصاحف، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية لزوار المعرض، تواكب رؤية السعودية 2030. كما تحظى مشاركتها بدعم ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,915
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,051
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,463
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,711

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة