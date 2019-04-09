النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يدشن لوحة أداء المشهد الحضري بالأمانة خلال معرض البيئة السابع

يعمل على رصد عناصر التشوه البصري باستخدام أجهزة الخرائط المحمولة

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لوحة مؤشرات أداء تحسين المشهد الحضري بأمانة المنطقة، وذلك خلال حصر ورصد جميع عناصر التشوه البصري من حفر الشوارع وأرصفة متهالكة وألواح دعائية مخالفة وغيرها من العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على المنظور البصري للمدينة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك باستخدام أحدث أساليب الرصد البصري من خلال "أجهزة الخرائط المحمولة" التي توضع على سيارات مجهزة لهذا الغرض، تقوم بمسح ليزري لجميع عناصر التشوه البصري ويتم تفريغ البيانات إلى نقاط وإحداثيات لكل عنصر وإرسالها إلى الإدارات والجهات المختصة لمعالجتها.

وفي غضون ذلك، دشن أمير حائل حملة النظافة الشاملة والتي تنطلق تحت شعار "يداً بيد حائل نظيفة" والتي تستهدف التركيز على رفع المخلفات وخاصة مخلفات الهدم ونظافة المنتزهات والحدائق وكل الأماكن المفتوحة بالمدينة وتستمر هذه الحملة لمدة ستين يوماً.

وتعمل هذه الحملة بمشاركة شركات النظافة في خمسة عقود قائمة بالمدينة, بالإضافة إلى عقد النظافة الذاتية وتشتمل على حملات توعوية تنفذها الأمانة بمشاركة العديد من القطاعات لإيصال الرسالة إلى المجتمع وتعزيز الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة المنطقة.

وأنشأت الأمانة غرفة تحكم مركزية بالأمانة لمتابعة المخالفات المرصودة والبلاغات المستلمة من مركز البلاغات الموحد 940 وبرنامج "خدماتي"، ليتم إغلاقها من قبل الإدارات المختصة ومتابعة سير الإنجاز على مستوى المدينة والمنطقة وقياس أداء المراقبين والفنيين في سرعة المعالجة وإغلاق البلاغات ووضع الخطط التنفيذية للحلول والمعالجات الممكنة وتم ربط هذه بمؤشرات في موقع الأمانة يتيح لجميع المواطنين ومتخذي القرار الاطلاع عليها ويتم تحديثها بشكل آلي.

جاء ذلك إثر تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة الذي تنظمه أمانة المنطقة، حيث وقعت الأمانة وبحضور سموه اتفاقية بين أمانة المنطقة وإدارة السجون بحائل.

يذكر أن معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخه السابقة لاقى إقبال المواطنين، من حيث الشراء، أو معرفة أنواع الأشجار ومتى يتم زرعها وكيفية الحفاظ عليها، إذ يقف أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، بنفسه على متابعة الفعاليات شبه يومي، لضمان الاستفادة من المعرض، الأمر الذي به يتم تمديد أيام المعرض لخمسة أيام على الأقل في نسخته السابقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير حائل يدشن لوحة أداء المشهد الحضري بالأمانة خلال معرض البيئة السابع
سبق

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لوحة مؤشرات أداء تحسين المشهد الحضري بأمانة المنطقة، وذلك خلال حصر ورصد جميع عناصر التشوه البصري من حفر الشوارع وأرصفة متهالكة وألواح دعائية مخالفة وغيرها من العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على المنظور البصري للمدينة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك باستخدام أحدث أساليب الرصد البصري من خلال "أجهزة الخرائط المحمولة" التي توضع على سيارات مجهزة لهذا الغرض، تقوم بمسح ليزري لجميع عناصر التشوه البصري ويتم تفريغ البيانات إلى نقاط وإحداثيات لكل عنصر وإرسالها إلى الإدارات والجهات المختصة لمعالجتها.

وفي غضون ذلك، دشن أمير حائل حملة النظافة الشاملة والتي تنطلق تحت شعار "يداً بيد حائل نظيفة" والتي تستهدف التركيز على رفع المخلفات وخاصة مخلفات الهدم ونظافة المنتزهات والحدائق وكل الأماكن المفتوحة بالمدينة وتستمر هذه الحملة لمدة ستين يوماً.

وتعمل هذه الحملة بمشاركة شركات النظافة في خمسة عقود قائمة بالمدينة, بالإضافة إلى عقد النظافة الذاتية وتشتمل على حملات توعوية تنفذها الأمانة بمشاركة العديد من القطاعات لإيصال الرسالة إلى المجتمع وتعزيز الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة المنطقة.

وأنشأت الأمانة غرفة تحكم مركزية بالأمانة لمتابعة المخالفات المرصودة والبلاغات المستلمة من مركز البلاغات الموحد 940 وبرنامج "خدماتي"، ليتم إغلاقها من قبل الإدارات المختصة ومتابعة سير الإنجاز على مستوى المدينة والمنطقة وقياس أداء المراقبين والفنيين في سرعة المعالجة وإغلاق البلاغات ووضع الخطط التنفيذية للحلول والمعالجات الممكنة وتم ربط هذه بمؤشرات في موقع الأمانة يتيح لجميع المواطنين ومتخذي القرار الاطلاع عليها ويتم تحديثها بشكل آلي.

جاء ذلك إثر تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة الذي تنظمه أمانة المنطقة، حيث وقعت الأمانة وبحضور سموه اتفاقية بين أمانة المنطقة وإدارة السجون بحائل.

يذكر أن معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخه السابقة لاقى إقبال المواطنين، من حيث الشراء، أو معرفة أنواع الأشجار ومتى يتم زرعها وكيفية الحفاظ عليها، إذ يقف أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، بنفسه على متابعة الفعاليات شبه يومي، لضمان الاستفادة من المعرض، الأمر الذي به يتم تمديد أيام المعرض لخمسة أيام على الأقل في نسخته السابقة.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
08:52 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
10:23 PM

أمير حائل يدشن لوحة أداء المشهد الحضري بالأمانة خلال معرض البيئة السابع

يعمل على رصد عناصر التشوه البصري باستخدام أجهزة الخرائط المحمولة

A A A
خالد السليمي - حائل
0
47

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، لوحة مؤشرات أداء تحسين المشهد الحضري بأمانة المنطقة، وذلك خلال حصر ورصد جميع عناصر التشوه البصري من حفر الشوارع وأرصفة متهالكة وألواح دعائية مخالفة وغيرها من العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على المنظور البصري للمدينة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك باستخدام أحدث أساليب الرصد البصري من خلال "أجهزة الخرائط المحمولة" التي توضع على سيارات مجهزة لهذا الغرض، تقوم بمسح ليزري لجميع عناصر التشوه البصري ويتم تفريغ البيانات إلى نقاط وإحداثيات لكل عنصر وإرسالها إلى الإدارات والجهات المختصة لمعالجتها.

وفي غضون ذلك، دشن أمير حائل حملة النظافة الشاملة والتي تنطلق تحت شعار "يداً بيد حائل نظيفة" والتي تستهدف التركيز على رفع المخلفات وخاصة مخلفات الهدم ونظافة المنتزهات والحدائق وكل الأماكن المفتوحة بالمدينة وتستمر هذه الحملة لمدة ستين يوماً.

وتعمل هذه الحملة بمشاركة شركات النظافة في خمسة عقود قائمة بالمدينة, بالإضافة إلى عقد النظافة الذاتية وتشتمل على حملات توعوية تنفذها الأمانة بمشاركة العديد من القطاعات لإيصال الرسالة إلى المجتمع وتعزيز الدور الخدمي الذي تقوم به أمانة المنطقة.

وأنشأت الأمانة غرفة تحكم مركزية بالأمانة لمتابعة المخالفات المرصودة والبلاغات المستلمة من مركز البلاغات الموحد 940 وبرنامج "خدماتي"، ليتم إغلاقها من قبل الإدارات المختصة ومتابعة سير الإنجاز على مستوى المدينة والمنطقة وقياس أداء المراقبين والفنيين في سرعة المعالجة وإغلاق البلاغات ووضع الخطط التنفيذية للحلول والمعالجات الممكنة وتم ربط هذه بمؤشرات في موقع الأمانة يتيح لجميع المواطنين ومتخذي القرار الاطلاع عليها ويتم تحديثها بشكل آلي.

جاء ذلك إثر تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد فعاليات معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخته السابعة الذي تنظمه أمانة المنطقة، حيث وقعت الأمانة وبحضور سموه اتفاقية بين أمانة المنطقة وإدارة السجون بحائل.

يذكر أن معرض الحدائق وعمارة البيئة في نسخه السابقة لاقى إقبال المواطنين، من حيث الشراء، أو معرفة أنواع الأشجار ومتى يتم زرعها وكيفية الحفاظ عليها، إذ يقف أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، بنفسه على متابعة الفعاليات شبه يومي، لضمان الاستفادة من المعرض، الأمر الذي به يتم تمديد أيام المعرض لخمسة أيام على الأقل في نسخته السابقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,433
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,679
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,265
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,260

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة