شاهد.. أمير الرياض يدشن مشاريع المليار ونصف بالأفلاج

التقى الأهالي واستمع لمطالبهم

تصوير: أنس عيسى: دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة الأفلاج؛ مشروعات تنموية وخدمية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال.



وكان في استقبال الأمير فيصل بن بندر لدى وصوله: محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين.



بعد ذلك افتتح مقر الجمعية النسائية الخيرية "بشري"، وسلم 94 أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة للأسر، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشري".



كما عقد اجتماع بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهم عددًا من المشروعات التنموية والخدمية والصحية؛ ومنها مشروع نادي التوباد الرياضي والخدمات الصحية واحتياجات مستشفى الأفلاج.



كما جرت مناقشة افتتاح القسم النسائي للأحوال المدنية بالأفلاج، وطلب نقل مرجعية الغرفة التجارية للرياض بدل الخرج، ومشروع كليات البنات والمشاريع التعليمية.



واختتم الاجتماع بتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع بالمحافظة، تجاوزت قيمتها أكثر من مليار وخمسمئة مليون ريال.



بعد ذلك شرّف الأمير فيصل بن بندر؛ حفل الأهالي في منتزه سحاب، والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم.

كما زار أمير الرياض، رئيس المحاكم بالمحافظة، وثمانينية في منزلها تمسكت برفع العلم فوق منزلها أكثر من 50 عامًا، مشيدًا بوطنيتها، ومثمنًا لها عملها الوطني غير المستغرب من أبناء هذا الوطن المعطاء.