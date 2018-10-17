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خرج ولم يعد.. أسرة "سعد" تناشد مساعدتها في البحث عنه

غادر منزله في "عمق مكة" منذ عدة أيام ويعاني مشاكل نفسية

ناشد ذوو المواطن سعد العتيبي مساعدتهم في البحث عنه بعد أن غادر منزلهم الكائن في منطقة قرية عمق التابعة لمكة المكرمة منذ عدة أيام ثم اختفى أثره.

وقال أحد أشقاء المتغيب لـ"سبق": "سعد" يبلغ من العمر ٥٨ سنة ويعاني من مشاكل نفسية تؤثر على ذاكرته، لدرجة أنه أحياناً لا يعرف اسمه، وقد تغيّب عن أسرته منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ مركز شرطة بحرة بذلك، وما زال البحث جارياً عنه.

وناشد المساعدة في البحث عن شقيقه، داعياً من يملك معلومات حوله، إلى أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على أحد الأرقام التالية: "0541444102، 0552338352".

قرية عمق مكة المكرمة اختفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج ولم يعد.. أسرة "سعد" تناشد مساعدتها في البحث عنه
سبق

ناشد ذوو المواطن سعد العتيبي مساعدتهم في البحث عنه بعد أن غادر منزلهم الكائن في منطقة قرية عمق التابعة لمكة المكرمة منذ عدة أيام ثم اختفى أثره.

وقال أحد أشقاء المتغيب لـ"سبق": "سعد" يبلغ من العمر ٥٨ سنة ويعاني من مشاكل نفسية تؤثر على ذاكرته، لدرجة أنه أحياناً لا يعرف اسمه، وقد تغيّب عن أسرته منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ مركز شرطة بحرة بذلك، وما زال البحث جارياً عنه.

وناشد المساعدة في البحث عن شقيقه، داعياً من يملك معلومات حوله، إلى أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على أحد الأرقام التالية: "0541444102، 0552338352".

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
02:43 PM

خرج ولم يعد.. أسرة "سعد" تناشد مساعدتها في البحث عنه

غادر منزله في "عمق مكة" منذ عدة أيام ويعاني مشاكل نفسية

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فهد الغبيوي - مكة المكرمة
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5,323

ناشد ذوو المواطن سعد العتيبي مساعدتهم في البحث عنه بعد أن غادر منزلهم الكائن في منطقة قرية عمق التابعة لمكة المكرمة منذ عدة أيام ثم اختفى أثره.

وقال أحد أشقاء المتغيب لـ"سبق": "سعد" يبلغ من العمر ٥٨ سنة ويعاني من مشاكل نفسية تؤثر على ذاكرته، لدرجة أنه أحياناً لا يعرف اسمه، وقد تغيّب عن أسرته منذ بداية الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ مركز شرطة بحرة بذلك، وما زال البحث جارياً عنه.

وناشد المساعدة في البحث عن شقيقه، داعياً من يملك معلومات حوله، إلى أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو التواصل على أحد الأرقام التالية: "0541444102، 0552338352".

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