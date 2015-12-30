أظهر مقطع فيديو نشرته "الإخبارية" كخبر عاجل جانباً من انفجار مطار عدن الذي وقع بعد هبوط طائرة الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن طائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة #مطار_عدن وأن وزراء الحكومة الجديدة لم يصابوا بأذى.
شاهد.. لقطات من انفجار مطار عدن عقب هبوط طائرة الحكومة الجديدة
وقع أمام الصالة الداخلية.. وأنباء عن طائرة مسيرة تسببت فيه
أظهر مقطع فيديو نشرته "الإخبارية" كخبر عاجل جانباً من انفجار مطار عدن الذي وقع بعد هبوط طائرة الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن طائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة #مطار_عدن وأن وزراء الحكومة الجديدة لم يصابوا بأذى.
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شاهد.. لقطات من انفجار مطار عدن عقب هبوط طائرة الحكومة الجديدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-30
أظهر مقطع فيديو نشرته "الإخبارية" كخبر عاجل جانباً من انفجار مطار عدن الذي وقع بعد هبوط طائرة الحكومة الجديدة.
30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
02:15 PM
شاهد.. لقطات من انفجار مطار عدن عقب هبوط طائرة الحكومة الجديدة
وقع أمام الصالة الداخلية.. وأنباء عن طائرة مسيرة تسببت فيه
أظهر مقطع فيديو نشرته "الإخبارية" كخبر عاجل جانباً من انفجار مطار عدن الذي وقع بعد هبوط طائرة الحكومة الجديدة.
وأشارت إلى أن طائرة مسيرة تسببت بانفجار داخل صالة #مطار_عدن وأن وزراء الحكومة الجديدة لم يصابوا بأذى.
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