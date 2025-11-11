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11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها "الخارق" رسميًّا

الشريحة توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية؛ وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن شريحة "إم 1" تُعد أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق؛ حيث توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم إلى تصل إلى 15 مرة.

وذكرت الشركة خلال الحدث أن هذه الشريحة غير المسبوقة، قادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

كما يتميز الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" بعمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز" قالت أبل: إن "ماك بوك أير" سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارًا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

وكان الحدث الذي نظمته أبل يوم الثلاثاء هو الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ بهدف الكشف عن منتجاتها وخدماتها الجديدة.

شركة أبل الأمريكية ماك بوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها "الخارق" رسميًّا
سبق

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية؛ وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن شريحة "إم 1" تُعد أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق؛ حيث توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم إلى تصل إلى 15 مرة.

وذكرت الشركة خلال الحدث أن هذه الشريحة غير المسبوقة، قادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

كما يتميز الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" بعمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز" قالت أبل: إن "ماك بوك أير" سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارًا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

وكان الحدث الذي نظمته أبل يوم الثلاثاء هو الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ بهدف الكشف عن منتجاتها وخدماتها الجديدة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:51 AM

11 تريليون عملية في الثانية.. أبل تطلق حاسوبها "الخارق" رسميًّا

الشريحة توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة "أبل" الأمريكية رسميًّا حاسوبها "ماك بوك" الحديث المعتمد على شريحة "إم 1" القوية؛ وذلك خلال حدثها الافتراضي "One More Thing".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن شريحة "إم 1" تُعد أقوى شريحة صنعتها "أبل" على الإطلاق؛ حيث توفر أداء أسرع بما يصل إلى 3.5 مرات لوحدة المعالجة المركزية، وأداء يصل إلى 6 مرات لوحدة معالجة الرسومات، وقدرات تعلم إلى تصل إلى 15 مرة.

وذكرت الشركة خلال الحدث أن هذه الشريحة غير المسبوقة، قادرة على أداء 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

كما يتميز الحاسوب الجديد "ماك بوك أير" بعمر بطارية غير عادي، مع ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب عبر الشبكات اللاسلكية، وما يصل إلى 18 ساعة من تشغيل الفيديو.

ووفق "سكاي نيوز" قالت أبل: إن "ماك بوك أير" سيحافظ على سعره الحالي الذي يبدأ من 999 دولارًا، ولقطاع التعليم بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

وكان الحدث الذي نظمته أبل يوم الثلاثاء هو الثالث خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ بهدف الكشف عن منتجاتها وخدماتها الجديدة.

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