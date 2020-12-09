"الربيعة" يتفقد سير العمل والإنجاز بالمشاريع الصحية بمكة المكرمة

أكد أهمية تنفيذها لرفع مستوى الخدمات

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة. وعقد اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، استعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة مكة المكرمة.

وأكد وزير الصحة أهمية إنجاز جميع المشاريع وفق المعايير المعتمدة، ما من شأنه الإسهام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة.

وتفقد "الربيعة" عدداً من المرافق والمنشآت الصحية في مكة المكرمة، ورافقه في الجولة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير وعدد من قياديي الصحة.