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أمين تبوك يوجه البلديات بتكثيف الجهود الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية

للتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة منطقة تبوك للحد من انتشار فيروس " كورونا " وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، كشفت "الأمانة" أن أمين تبوك وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، وشددت على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لكافة العاملين بهدف التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة متمنية السلامة والصحة للجميع.

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أمين تبوك يوجه البلديات بتكثيف الجهود الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية
سبق

وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة منطقة تبوك للحد من انتشار فيروس " كورونا " وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، كشفت "الأمانة" أن أمين تبوك وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، وشددت على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لكافة العاملين بهدف التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة متمنية السلامة والصحة للجميع.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:24 PM

أمين تبوك يوجه البلديات بتكثيف الجهود الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية

للتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

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بدر الجبل - تبوك
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وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ اليوم جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها أمانة منطقة تبوك للحد من انتشار فيروس " كورونا " وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتفصيلاً، كشفت "الأمانة" أن أمين تبوك وجه بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية، وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام، وشددت على أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة.

ودعت أمانة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة مثل: إلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، بالإضافة إلى توفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وكذلك فحص درجات الحرارة لكافة العاملين بهدف التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على الصحة العامة متمنية السلامة والصحة للجميع.

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