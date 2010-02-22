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إدارة الأهلي تنفي تأخر وصول حافلة الفريق لملعب الشباب

نفى النادي الأهلي الأخبار المتداولة حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول إلى ملعب مباراته مع نظيره الشباب والمقرر إقامتها على ملعب "الأمير خالد بن سلطان" بنادي الشباب لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل :" لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الأهلي تنفي تأخر وصول حافلة الفريق لملعب الشباب
سبق

نفى النادي الأهلي الأخبار المتداولة حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول إلى ملعب مباراته مع نظيره الشباب والمقرر إقامتها على ملعب "الأمير خالد بن سلطان" بنادي الشباب لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل :" لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة".

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
08:27 PM

إدارة الأهلي تنفي تأخر وصول حافلة الفريق لملعب الشباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى النادي الأهلي الأخبار المتداولة حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول إلى ملعب مباراته مع نظيره الشباب والمقرر إقامتها على ملعب "الأمير خالد بن سلطان" بنادي الشباب لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل :" لا صحة لكل ما يثار حول تأخر وصول حافلة الفريق الكروي الأول لملعب نادي الشباب، ونؤكد أن الحافلة قد وصلت في الوقت المحدد لملعب المباراة".

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