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ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على تخفيض رواتبهم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله إلى اتفاق مع لاعبيه على تقليص رواتبهم بنسبة 10 % في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) حاليًا.

وجاء في بيان النادي الملكي "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد، الذين تمثلوا بقادتهم٬ إضافة إلى المسؤولين الرئيسيين في مختلف الإدارات في النادي، توصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم هذا العام بنسبة بين 10 و20 في المائة، بالاعتماد على الظروف التي قد تؤثر على اختتام موسم 2019-2020".


وكان نادي برشلونة الغريم التقليدي للريال أعلن الأسبوع الماضي أن لاعبيه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وافقوا على تقليص رواتبهم بسبب وباء كورونا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على تخفيض رواتبهم
سبق

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله إلى اتفاق مع لاعبيه على تقليص رواتبهم بنسبة 10 % في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) حاليًا.

وجاء في بيان النادي الملكي "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد، الذين تمثلوا بقادتهم٬ إضافة إلى المسؤولين الرئيسيين في مختلف الإدارات في النادي، توصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم هذا العام بنسبة بين 10 و20 في المائة، بالاعتماد على الظروف التي قد تؤثر على اختتام موسم 2019-2020".


وكان نادي برشلونة الغريم التقليدي للريال أعلن الأسبوع الماضي أن لاعبيه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وافقوا على تقليص رواتبهم بسبب وباء كورونا.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:16 AM

ريال مدريد يعلن موافقة اللاعبين والمدربين على تخفيض رواتبهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله إلى اتفاق مع لاعبيه على تقليص رواتبهم بنسبة 10 % في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19) حاليًا.

وجاء في بيان النادي الملكي "اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني للفرق الأولى في كرة القدم وكرة السلة في ريال مدريد، الذين تمثلوا بقادتهم٬ إضافة إلى المسؤولين الرئيسيين في مختلف الإدارات في النادي، توصلوا إلى اتفاق لتخفيض طوعي لرواتبهم هذا العام بنسبة بين 10 و20 في المائة، بالاعتماد على الظروف التي قد تؤثر على اختتام موسم 2019-2020".


وكان نادي برشلونة الغريم التقليدي للريال أعلن الأسبوع الماضي أن لاعبيه بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وافقوا على تقليص رواتبهم بسبب وباء كورونا.

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