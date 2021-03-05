كورونا بالعربي: 4584 إصابة بالأردن.. لبنان 3202.. فلسطين 1826.. الكويت 1613.. المغرب 420.. الجزائر 187 حالة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 417934 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 358848 حالة شفاء بعد تسجيل 2200 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4862 حالة.



فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة و1826 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1270 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 150 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



على جانب آخر سجّلت لبنان 3202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 390053 إصابةً.



وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 304191، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4761 وفاة بعد تسجيل 52 وفاة.



يأتي هذا فيما سجلت الكويت 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 198110، في حين سُجِّلت ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى الآن 1113.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 164 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12758.



وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 918 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 184239 حالة.



بدورها أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفادت الوزارة في بيان لها بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا، أحصت 5 حالات وفاة، وتعافي 152 شخصاً خلال نفس الفترة.



وحسب المصدر، فقد ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 113948 إصابة، وعدد الوفيات إلى 3007 حالات، بينما قفز إجمالي المتعافين من الوباء 78825 حالة تعافٍ.



وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 485567 .



وأشارت الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 4 وفيات بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8673، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 471410 .