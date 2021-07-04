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غداً.. "الحربش" يروي طقوسه مع القراءة في مكتبة "عبدالعزيز العامة"

ضمن برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب

تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والربع من مساء غد الاثنين 5 يوليو الجاري الطبيب والأديب الدكتور عدي جاسر الحربش، في لقاء ثقافي للحديث عن تجربته في القراءة.

يأتي اللقاء الذي يقام بقاعة الندوات بفرع المكتبة في طريق خريص بالرياض، ويديره الدكتور فهد العليان ضمن ملتقى: "تجاربهم في القراءة" الذي يشكّل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ويسلط اللقاء الضوء على تجربة الضيف في القراءة، وبداياته في عالم القراءة، وتأثير البيئة المحيطة فيه، ومدى تأثير القراءة في تخصصه: (الطب) وارتباطه باللغة والأدب، ومدى تميز كثير من المتخصصين في العلوم التطبيقية في مجالات الشعر والأدب والثقافة، وكيف استطاع الدكتور عدي الحربش أن يوازن بين عشقه وهواياته وزيادة اطلاعه وبين تخصصه الطبي.

ويتناول اللقاء كذلك الكتب المحببة إلى الضيف، وطقوس القراءة لديه ولدى أسرته وأولاده وكيف ينظرون للقراءة والمجال الثقافي بوجه عام.

يقام اللقاء حضورياً حسب الإجراءات الاحترازية، ويبث عن بُعد عبر حسابات المكتبة.

والدكتور عدي جاسر الحربش أستاذ مساعد واستشاري في أمراض الكلى لدى الأطفال، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك خالد الجامعي، الرياض، من مواليد ألمانيا 1978م، أنهى التخصص العام في طب الأطفال من جامعة دالهاوسي بكندا (2008م) والتخصص الدقيق في أمراض الكلى من جامعة ألبيرتا بكندا (2011) وحاصل على بورد الزمالة الأمريكية والكندية في طب الأطفال وأمراض الكلى لدى الأطفال (2010)، وصدر له مجموعتان قصصيتان هما: "حكاية الصبي الذي رأى النوم" التي فازت بجائزة كتاب العام من نادي الرياض الأدبي مناصفة في العام 2010م و"أمثولة الورد والنطاسي" الصادرة عن دار جداول 2016م، كما شارك في تأليف كتاب: "المعلقات لجيل الألفية" الصادر عام 2021م عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. "الحربش" يروي طقوسه مع القراءة في مكتبة "عبدالعزيز العامة"
سبق

تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والربع من مساء غد الاثنين 5 يوليو الجاري الطبيب والأديب الدكتور عدي جاسر الحربش، في لقاء ثقافي للحديث عن تجربته في القراءة.

يأتي اللقاء الذي يقام بقاعة الندوات بفرع المكتبة في طريق خريص بالرياض، ويديره الدكتور فهد العليان ضمن ملتقى: "تجاربهم في القراءة" الذي يشكّل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ويسلط اللقاء الضوء على تجربة الضيف في القراءة، وبداياته في عالم القراءة، وتأثير البيئة المحيطة فيه، ومدى تأثير القراءة في تخصصه: (الطب) وارتباطه باللغة والأدب، ومدى تميز كثير من المتخصصين في العلوم التطبيقية في مجالات الشعر والأدب والثقافة، وكيف استطاع الدكتور عدي الحربش أن يوازن بين عشقه وهواياته وزيادة اطلاعه وبين تخصصه الطبي.

ويتناول اللقاء كذلك الكتب المحببة إلى الضيف، وطقوس القراءة لديه ولدى أسرته وأولاده وكيف ينظرون للقراءة والمجال الثقافي بوجه عام.

يقام اللقاء حضورياً حسب الإجراءات الاحترازية، ويبث عن بُعد عبر حسابات المكتبة.

والدكتور عدي جاسر الحربش أستاذ مساعد واستشاري في أمراض الكلى لدى الأطفال، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك خالد الجامعي، الرياض، من مواليد ألمانيا 1978م، أنهى التخصص العام في طب الأطفال من جامعة دالهاوسي بكندا (2008م) والتخصص الدقيق في أمراض الكلى من جامعة ألبيرتا بكندا (2011) وحاصل على بورد الزمالة الأمريكية والكندية في طب الأطفال وأمراض الكلى لدى الأطفال (2010)، وصدر له مجموعتان قصصيتان هما: "حكاية الصبي الذي رأى النوم" التي فازت بجائزة كتاب العام من نادي الرياض الأدبي مناصفة في العام 2010م و"أمثولة الورد والنطاسي" الصادرة عن دار جداول 2016م، كما شارك في تأليف كتاب: "المعلقات لجيل الألفية" الصادر عام 2021م عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
02:47 PM

غداً.. "الحربش" يروي طقوسه مع القراءة في مكتبة "عبدالعزيز العامة"

ضمن برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في السابعة والربع من مساء غد الاثنين 5 يوليو الجاري الطبيب والأديب الدكتور عدي جاسر الحربش، في لقاء ثقافي للحديث عن تجربته في القراءة.

يأتي اللقاء الذي يقام بقاعة الندوات بفرع المكتبة في طريق خريص بالرياض، ويديره الدكتور فهد العليان ضمن ملتقى: "تجاربهم في القراءة" الذي يشكّل أحد برامج المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

ويسلط اللقاء الضوء على تجربة الضيف في القراءة، وبداياته في عالم القراءة، وتأثير البيئة المحيطة فيه، ومدى تأثير القراءة في تخصصه: (الطب) وارتباطه باللغة والأدب، ومدى تميز كثير من المتخصصين في العلوم التطبيقية في مجالات الشعر والأدب والثقافة، وكيف استطاع الدكتور عدي الحربش أن يوازن بين عشقه وهواياته وزيادة اطلاعه وبين تخصصه الطبي.

ويتناول اللقاء كذلك الكتب المحببة إلى الضيف، وطقوس القراءة لديه ولدى أسرته وأولاده وكيف ينظرون للقراءة والمجال الثقافي بوجه عام.

يقام اللقاء حضورياً حسب الإجراءات الاحترازية، ويبث عن بُعد عبر حسابات المكتبة.

والدكتور عدي جاسر الحربش أستاذ مساعد واستشاري في أمراض الكلى لدى الأطفال، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك خالد الجامعي، الرياض، من مواليد ألمانيا 1978م، أنهى التخصص العام في طب الأطفال من جامعة دالهاوسي بكندا (2008م) والتخصص الدقيق في أمراض الكلى من جامعة ألبيرتا بكندا (2011) وحاصل على بورد الزمالة الأمريكية والكندية في طب الأطفال وأمراض الكلى لدى الأطفال (2010)، وصدر له مجموعتان قصصيتان هما: "حكاية الصبي الذي رأى النوم" التي فازت بجائزة كتاب العام من نادي الرياض الأدبي مناصفة في العام 2010م و"أمثولة الورد والنطاسي" الصادرة عن دار جداول 2016م، كما شارك في تأليف كتاب: "المعلقات لجيل الألفية" الصادر عام 2021م عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

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