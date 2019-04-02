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من ظهر الأرض إلى باطنها.. الأكراد يتعقبون فلول "داعش"

الآلاف من مقاتليه انتقلوا إلى العمل السري

تتعقب قوات سوريا الديمقراطية مجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أكد المتحدث باسمها مصطفى بالي، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي، قوله: "ما زالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناءً على معلومات دقيقة".

وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن التحالف الدولي عشرات الغارات منذ الأحد الماضي، تستهدف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنفاقاً وكهوفاً تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي انكفأ إليه مقاتلو التنظيم قبل طردهم منه.

وذكر متحدث باسم التحالف الدولي سكوت رولينسون، أن التحالف يواصل توجيه ضربات دقيقة بالتنسيق مع "قسد" دعماً لعمليات التطهير الخلفية التي تقوم بها، مشيرًا إلى أن آلاف من مقاتلي "داعش" انتقلوا للعمل السري.

وبين أن "قسد" تواصل حرمان "داعش" من مساحة جغرافية ونفوذ في المنطقة، وتعمل على حرمانه من الموارد التي يحتاجهالاستعادة نشاطه بهدف ضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ويحتفظ التنظيم بانتشار في البادية السورية المترامية المساحة والممتدة من شرق حمص (وسط) حتى الحدود العراقية، وبقدرته كذلك على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي تم طرده منها، تقوم بعمليات خطف ووضع عبوات وتنفيذ اغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن معاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

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من ظهر الأرض إلى باطنها.. الأكراد يتعقبون فلول "داعش"
سبق

تتعقب قوات سوريا الديمقراطية مجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أكد المتحدث باسمها مصطفى بالي، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي، قوله: "ما زالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناءً على معلومات دقيقة".

وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن التحالف الدولي عشرات الغارات منذ الأحد الماضي، تستهدف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنفاقاً وكهوفاً تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي انكفأ إليه مقاتلو التنظيم قبل طردهم منه.

وذكر متحدث باسم التحالف الدولي سكوت رولينسون، أن التحالف يواصل توجيه ضربات دقيقة بالتنسيق مع "قسد" دعماً لعمليات التطهير الخلفية التي تقوم بها، مشيرًا إلى أن آلاف من مقاتلي "داعش" انتقلوا للعمل السري.

وبين أن "قسد" تواصل حرمان "داعش" من مساحة جغرافية ونفوذ في المنطقة، وتعمل على حرمانه من الموارد التي يحتاجهالاستعادة نشاطه بهدف ضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ويحتفظ التنظيم بانتشار في البادية السورية المترامية المساحة والممتدة من شرق حمص (وسط) حتى الحدود العراقية، وبقدرته كذلك على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي تم طرده منها، تقوم بعمليات خطف ووضع عبوات وتنفيذ اغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن معاً.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
05:56 PM

من ظهر الأرض إلى باطنها.. الأكراد يتعقبون فلول "داعش"

الآلاف من مقاتليه انتقلوا إلى العمل السري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتعقب قوات سوريا الديمقراطية مجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباغوز في شرق سوريا، وفق ما أكد المتحدث باسمها مصطفى بالي، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المركز الإعلامي في "قسد" مصطفى بالي، قوله: "ما زالت قواتنا تتعقب بقايا الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناءً على معلومات دقيقة".

وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن التحالف الدولي عشرات الغارات منذ الأحد الماضي، تستهدف وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنفاقاً وكهوفاً تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي انكفأ إليه مقاتلو التنظيم قبل طردهم منه.

وذكر متحدث باسم التحالف الدولي سكوت رولينسون، أن التحالف يواصل توجيه ضربات دقيقة بالتنسيق مع "قسد" دعماً لعمليات التطهير الخلفية التي تقوم بها، مشيرًا إلى أن آلاف من مقاتلي "داعش" انتقلوا للعمل السري.

وبين أن "قسد" تواصل حرمان "داعش" من مساحة جغرافية ونفوذ في المنطقة، وتعمل على حرمانه من الموارد التي يحتاجهالاستعادة نشاطه بهدف ضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ويحتفظ التنظيم بانتشار في البادية السورية المترامية المساحة والممتدة من شرق حمص (وسط) حتى الحدود العراقية، وبقدرته كذلك على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي تم طرده منها، تقوم بعمليات خطف ووضع عبوات وتنفيذ اغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن معاً.

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