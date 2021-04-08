احترازيًا وعقب رصد عدم الالتزام بالاحترازات.. إغلاق سوق باب شريف الشعبي بجدة

جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم تطبيق مسافات التباعد

أغلقت بلدية البلد الفرعية التابعة لأمانة جدة سوق "باب شريف" الشعبي احترازياً، وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة، من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق، حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال بلدياتها الفرعية وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة اتجاه الأسواق والمراكز التجارية.