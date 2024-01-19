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إغاثي الملك سلمان يوزع 1500 سلة غذائية في بيداوا الصومالية

في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 سلة غذائية تزن 157.5 طناً لمتضرري الفيضانات في محافظة بيداوا بإقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الصومال

الرئيسية/ أخبار العالم

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إغاثي الملك سلمان يوزع 1500 سلة غذائية في بيداوا الصومالية
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 سلة غذائية تزن 157.5 طناً لمتضرري الفيضانات في محافظة بيداوا بإقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
02:41 PM

إغاثي الملك سلمان يوزع 1500 سلة غذائية في بيداوا الصومالية

في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 سلة غذائية تزن 157.5 طناً لمتضرري الفيضانات في محافظة بيداوا بإقليم باي جنوب غرب الصومال، استفاد منها 9000 فرد، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال.


ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم العون لمختلف الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات.

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