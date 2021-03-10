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بـ5.926 حالة.. حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 4.234.924

الفيروس أودى بحياة 190 مريضًا خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء بتسجيل 5.926 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.

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بـ5.926 حالة.. حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 4.234.924
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء بتسجيل 5.926 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:44 PM

بـ5.926 حالة.. حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 4.234.924

الفيروس أودى بحياة 190 مريضًا خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء بتسجيل 5.926 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.

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