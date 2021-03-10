وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.

وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز".

بـ5.926 حالة.. حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 4.234.924 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-10 أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء بتسجيل 5.926 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19". وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز". وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 09:44 PM

بـ5.926 حالة.. حصيلة إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 4.234.924 الفيروس أودى بحياة 190 مريضًا خلال يوم





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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء بتسجيل 5.926 إصابة و190 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة: "الحصيلة العامة لإصابات كورونا في البلاد وصلت إلى 4.234.924 حالة"، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت أن عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد ارتفع إلى مستوى 124.987 حالة.