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في "ديربي المجمعة" .. "الفيحاء" و"الفيصلي" حبايب

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع نظيره الفيصلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده للنقطة رقم 26 كما رفع الفيصلي هو الآخر رصيده للنقطة رقم 20.

الفيحاء الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في "ديربي المجمعة" .. "الفيحاء" و"الفيصلي" حبايب
سبق

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع نظيره الفيصلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده للنقطة رقم 26 كما رفع الفيصلي هو الآخر رصيده للنقطة رقم 20.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
10:33 PM

في "ديربي المجمعة" .. "الفيحاء" و"الفيصلي" حبايب

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
346

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع نظيره الفيصلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده للنقطة رقم 26 كما رفع الفيصلي هو الآخر رصيده للنقطة رقم 20.

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