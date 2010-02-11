في "ديربي المجمعة" .. "الفيحاء" و"الفيصلي" حبايب

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مع نظيره الفيصلي التي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده للنقطة رقم 26 كما رفع الفيصلي هو الآخر رصيده للنقطة رقم 20.